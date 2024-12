Немала што да јаде, а сега незнае колку пари има! Преку ноќ стана милионерка – нејзината приказна го обиколи светот

0 SHARES Сподели Твитни

Софи за една година успеа да заработи вртоглави 43 милиони долари благодарение на нејзините разголени фотографии.Софи Рејн од Флорида пораснала во многу тешки услови, но во семејство во кое владеела љубовта и хармонијата, а вербата во Бог им давала најмногу сила. Имено, таа често морала да користи бонови за храна за да ја задоволи гладта, работела како келнерка за минимална плата . Некогаш често одела во црква, но гледајќи дека нејзината сестра почнала да заработува огромни суми на пари објавувајќи слики на платформата „ OlyFans “, решила да оди на тој начин.-Јас работев обична работа за минимална плата, додека таа заработуваше огромни суми. Таа ми помогна да започнам, и оттогаш сè експлодираше. Бог многу простува и верувам дека ме стави овде со причина. Да не беше пишано, немаше да бидам таму каде што сум сега – изјави таа во интервју за People .Направени милиони за голи сликиТаа има само 20 години, а за една година успеала да заработи дури 43 милиони долари благодарение на нејзините провокативни и често експлицитни слики . На своја сметка добива бројни осуди, а често слуша дека не може да се нарече модел. Меѓутоа, Софи воопшто не се грижи, ниту пак ја погодуваат ваквите забелешки.„Можете да ме викате како сакате. Ќе се смеам на пат до банката. таа напиша „Х“ на интернет откако ја откри нејзината годишна заработка. View this post on Instagram A post shared by Sophie Rain (@sophieraiin)Згора на тоа, таа истакнува дека грдите коментари се всушност нејзиниот најголем поттик.– Сите оние луѓе кои ме мразат и оставаат лоши коментари се всушност мојата движечка сила – објасни таа. „Тоа ги нервира без причина. Не ме познаваат – нагласи таа.Најважно и е што ја доби поддршката од семејството, иако на почетокот воопшто не им беше грижа, а беа многу скептични, загрижени за угледот на ќерката, но и на целото семејство. View this post on Instagram A post shared by Sophie Rain (@sophieraiin)– Не им кажав веднаш што правам. Кога дознаа, беа вознемирени, но јас им објаснив директно: „Став содржина на интернет, ова е моја работа. Можете да ме поддржите или не, но тоа е ваша одлука. Без разлика на се, тие се мои родители и ме сакаат – признала таа.Специјален фанМеѓу нејзините многубројни следбеници на платформата OnlyFans, има еден посебен обожавател, Чарлс, кој и испратил речиси 5 милиони долари помеѓу ноември 2023 и ноември 2024 година.– Не го познавам лично, но многу комуницираме – рекла Софи објаснувајќи ја нивната конкретна врска. Таа не знае точно колку години има Чарлс, ниту пак и е грижа.– Како да разговарам со дедо ми кога ќе сфатам колку години имаат некои од нив – додаде таа со насмевка.Тој купува куќа за своите родителиСè уште се труди да заштеди одредена сума пари, бидејќи ја прогонува стравот од сиромаштија што го доживеала во детството.– Се уште се трудам да го заштедам секој долар, бидејќи така пораснав – рекла Софи.Сепак, таа направи неколку исклучоци. Таа го купила својот „автомобил од соништата“, Porsche GT3 RS од 2024 година, изнајмила луксузен дом на плажата во Мајами, а моментално планира на своите родители да им го купи првиот дом.

Тоа ќе биде нивната прва куќа што ќе ја поседуваат и многу сум возбуден поради тоа. Единственото нешто што сакав беше да му помогнам на моето семејство. Гледав како се борат и тоа ме мотивираше да ја променам ситуацијата – заклучила таа.

