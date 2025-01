Нема крај! Лос Анџелес погоден од нова катастрофа! Америка не памети вакво нешто! Шест пожари горат истовремено!

0 SHARES Сподели Твитни

Разорни шумски пожари ја зафатија Калифорнија, принудувајќи десетици илјади луѓе од Лос Анџелес и околните области да се евакуираат. Следете ги сите настани од Лос Анџелес во живо на informer.rs!Бајден донесе итна одлука за Лос Анџелес!Американскиот претседател Џо Бајден конечно донесе одлука за новите постапки на американските власти во врска со пожарите кои го палат Лос Анџелес.Ова советување, издадено на 8 јануари, е резултат на низок притисок во системот за вода, кој беше предизвикан од интензивната употреба на вода за борба против пожарот во Пацификот Палисадес, се вели во соопштението на LADWP. LADWP советува целата вода од чешма да се вари најмалку една минута, а потоа да се излади пред употреба. Ова правило важи и за водата што се користи за миење заби, правење мраз и готвење.Одлуката останува во сила сè додека ЗЗДЗП не го стабилизира притисокот во системот за вода и не спроведе тестови за квалитетот на водата. Тестирањето ќе трае најмалку 48 часа. Маск ги нападна властите во КалифорнијаАмериканскиот милијардер и основач на Tesla и Spacex, Илон Маск ги критикуваше властите во Калифорнија оценувајќи дека тие се најлоши во САД.Илон Маск објави видео од Лос АнџелесA friend in LA just took this video pic.twitter.com/WJBWCHmCUs— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025Број на жртвиСпоред американските медиуми, најмалку пет лица го загубиле животот за време на пожарите во Калифорнија.Откриена е можна причина за пожарот?Американските медиуми веќе го пронајдоа „виновникот“ за разорниот пожар што го зафати Лос Анџелес! „Ситуацијата е хаотична“Евакуираниот кој избега од пожарот на зајдисонце во Холивуд Хилс ја опиша ситуацијата како „хаотична“ во изјава за Си-Ен-Ен.– Сообраќајот е целосно блокиран поради противпожарни возила, полициски возила и луѓе кои се обидуваат да ја напуштат областа – изјави Скот Дил во разговор со новинарите.Снимката снимена од булеварот Дил на Сансет покажува долги колони автомобили кои бегаат од зоната на катастрофата додека службите за итни случаи брзаат на местото на пожарот. Други слики што ги сподели покажуваат оган што го пали ноќното небо.Дил, кој сега се засолни во куќата на пријател, рече дека тој и неговите соседи почнале да се евакуираат дури и пред да добијат официјални предупредувања на нивните телефони.– Видовме пламен и чад што доаѓа од нашата зграда – рече тој и додаде дека гледал како хеликоптери и авиони фрлаат вода на погодените области.Шест одделни пожари во Лос АнџелесПет големи пожари го зафатија округот Лос Анџелес, а според официјалните податоци сите се надвор од контрола. На градот особено му се закануваат два пожари.На запад се наоѓа пожарот Палисадес, кој веќе потроши 6.406 хектари земја и 1.000 објекти во ридовите меѓу Санта Моника и Малибу. Пламенот брзо се проширил низ кањонот Топанга, додека не стигнал до природната пречка – Тихиот Океан. Овој пожар е еден од најразорните во историјата на Лос Анџелес.На исток, во подножјето на планинскиот венец Сан Габриел, пожарот Итан се прошири на повеќе од 4.289 хектари, при што загинаа најмалку пет лица. Според проценките на AccuWeather, приватна метеоролошка компанија, прелиминарната штета и економските загуби надминуваат 50 милијарди долари.Последниот пожар што избувна е пожарот во Холивуд Хилс.Обиди за одбрана на ХоливудГрадоначалничката на Лос Анџелес Карен Бас објави на социјалните мрежи:– Испраќаме полицајци од ЛАПД во Холивуд за да помогнат во олеснување на сообраќајниот метеж за време на евакуацијата. Службениците за итни случаи работат на затворање на патиштата, пренасочување на сообраќајот и овозможување на пожарникарните возила LAFD пристап до пожарната област.Областа зафатена од пожарот е дом на многу популарни туристички атракции, вклучувајќи го познатиот кинески театар TCL и дел од Холивудската патека на славните.We are deploying LAPD officers to respond to Hollywood to help alleviate evacuation traffic. We are working urgently to close roads, redirect traffic and expand access for LAFD vehicles to respond to the growing fire.— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) January 9, 2025



