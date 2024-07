Неочекувана одлука на Џозеф Бајден?

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседателски кандидат Доналд Трамп изјави дека, според неговите информации, актуелниот американски лидер Џо Бајден ќе му нареди на Министерството за правда да отфрли два случаи против него.Во интервју за „Њујорк пост“ што го даде во текот на летото за Милвоки, Трамп рече дека лекарот во болницата му рекол дека никогаш не видел нешто слично и дека „тоа е вистинско чудо“.„Не треба да бидам овде сега, треба да бидам мртов. За среќа, сè уште сум тука“, рече Трамп.Тој истакна дека ја цени поканата што ја добил од американскиот претседател Џозеф Бајден, опишувајќи ја како „добар и многу убав гест“.Трамп се соочува со вкупно 91 обвинение во четири кривични случаи, кои политичарот ги нарекува обид на демократскиот естаблишмент да го спречи да се врати во Белата куќа.the Ministry of Justice to drop two cases against Trump https://t.co/IuEgDnYfR5 US presidential candidate Donald Trump said that, according to his information, the current American leader, Joe Biden, will instruct the Ministry of Justice to drop two cases against him.— Axar Online News Agency (@az_axar_En) July 15, 2024

Пронајдете не на следниве мрежи: