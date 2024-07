Нетанјаху посвети посебно внимание на пораката за Бајден: „Длабока почит за децениската поддршка за Израел“

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во Вашингтон се сретна со бројни американски претставници, а меѓу другото, јавноста беше најзаинтересирана за неговата средба со Џо Бајден.Нетанјаху и Бајден најголемиот дел од разговорот го посветија на ситуацијата на Блискиот Исток.Се очекуваше Бајден да го притисне Нетанјаху да се обврзе на барем првата фаза од триделниот договор со кој некои заложници ќе бидат ослободени во замена за привремен прекин на огнот.Netanyahu signs the White House guestbook, the morning after President Biden addressed the nation to explain why he was not seeking reelection: “With deep appreciation for your decades of friendship and support for the State of Israel. And all best wishes.” pic.twitter.com/bRtS7TSmNm— Eylon Levy (@EylonALevy) July 25, 2024Висок претставник на американската администрација рече дека рамката за договорот е договорена, но дека се уште треба да се решат сериозни прашања за спроведување.Освен средбата, пораката на Нетанјаху до Бајден, која ја остави во т.н Книги за гости.„Со длабока почит за вашето децениско пријателство и поддршка за државата Израел. Најдобри желби“, рече Нетанјаху.Во разговорот со Бајден и Харис вниманието на Нетанјаху го привлече договорот со Хамас за ослободување на заложниците.„Време е овој договор да заврши“, му рече Харис на израелскиот премиер.

