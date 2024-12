Нејзиното бујно деколте ги излудувало мажите; Нејзиниот сопруг не смеел да ја испушти од вид

0 SHARES Сподели Твитни

Модните награди во Лондон беа совршена можност за познатите дами да ги покажат своите најдобри комбинации.И додека некои носеа чист гламур, други избраа секси изданија кои тешко се забораваат.Може да се каже дека Ријана беше предводник на секси изданија, бидејќи на црвениот тепих прошета во интересна креација која ги истакнува нејзините најсилни адути – градите.Пејачката избрала тоалет со крзно во небесно сина боја, кој го носи потписот на францускиот дизајнер Кристијан Лакроа. View this post on Instagram A post shared by Check The Tag (@checkthetag)Изданието го комплетираше со гломазна капа која одлично се вклопуваше со стајлингот, а забележлив беше и дијамантскиот ланче кој ги истакна нејзините бујни гради. View this post on Instagram A post shared by InStyle Türkiye (@instyle.tr)Оваа убавица не беше сама на доделувањето, туку беше придружувана од нејзиниот сопруг, американскиот рапер АСАП Роки.Според пишувањата на странските медиуми, парот не се разделил цела вечер, а сопругот на Ријана не можел да го тргне погледот од неа.

