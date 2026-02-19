„Не е оженет, не го кријам тоа…“ Дара за нејзиното ново момче: Го спомна и колегата „Треба да му е срам, сум му помогнала“

0 SHARES Сподели Твитни

Синоќа пејачката Дара Бубамара настапи во клуб во главниот град, а во емисијата коментираше актуелни теми.

Како и секогаш, Дара беше расположена и директна, а не го криеше фактот дека е вљубена.

Многу сум среќна, мислам дека го пронајдов мојот партнер кој ме исполнува емоционално и со внимание. Тој е ист како мене енергично, смирен е кога треба, знае како да ме смири кога треба, да разговара со мене… Ме освои со сè. Искрено, не сакам многу да зборувам за мојот приватен живот, не затоа што имам што да кријам од тоа. Нема девојка, не е женет, млад е, убав, згоден… Едноставно сакам да ја заштитам мојата приватност затоа што знам што ми се случи во моите минати врски – ни рече Дара, која го запозна својот син со избраникот.

– Коста го запозна, го обожава. Не е дека се водам од „помлад – поубав“, но така се случува. Морам да признаам дека понекогаш е позрел од мене. Не гледам на годините. Имавме убав ден, не бевме заедно бидејќи го немаше, но бевме на телефон. Доаѓа за неколку дена, па ќе славиме. И двајцата сме многу романтични.

Гостувајќи во емисијата „Амиџи шоу“, Слоба Радановиќ рече дека повеќе би сакал да сними дует со Десингерица отколку со Дара, на што таа рече:

– Секој нека прави како што мисли, мислам дека е штета за него бидејќи многу му помогнав на почетокот на неговата кариера.

Дара се осврна на нападите врз Здравко Чолиќ, чија куќа беше бомбардирана, како и врз Баку Прасет, чиј автомобил вреден 500.000 евра беше запален.

– Не се плашам за себе, жал ми е што се случи, не знам од која причина. Жал ми е и за Кајамкоски, не ја знам позадината, треба да внимаваш. Секогаш имам невидливо обезбедување, мојот брат, пријателите… Тие секогаш се со мене, но јас сум толку луда што не ми треба – изјави Дара за Блиц.

Дара зборуваше и за годишнината од смртта на Шабан Шаулиќ.

– Не можам да верувам дека поминаа седум години. Се чувствував многу виновна што не можев да одам на концертот, почина мојата пријателка од Нови Сад, Татјана Јечменица. Никогаш не знаеш што може да се случи, затоа треба да го живееш животот до максимум – рече таа, потоа го спомена Саша Поповиќ, а целото интервју можете да го погледнете во видеото на почетокот од текстот.

