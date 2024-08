„НЕ МОЖАМ ДА СЕ ОМАЖАМ ТЕБЕ ЗАТОА ШТО СУМ ВЕЌЕ ОМАЖЕНА“ Адел конечно го потврди она што долго време се шпекулира: На концертот го покажа прстенот

0 SHARES Сподели Твитни

Адел конечно ја потврди свршувачката со спортскиот агент Рич Пол .Пејачката на концертот во Минхен во петокот покажа прстен на раката и рече дека се мажи. Имено, една обожавателка во публиката држела транспарент на кој пишувало „Ќе се омажиш ли за мене“ , што Адел го забележала и му одговорила.„Не можам да се омажам за тебе бидејќи веќе се мажам. Жал ми е “, рече таа и покажа на прстенот на нејзината рака. Тој момент од концертот е снимен и веќе се прошири на социјалните мрежи.“I can’t marry you because I’m already getting married” ADELE FUCKING ADKINS!!!!!!!! pic.twitter.com/x3cAnt9RVF— Tin🪐🐝| saw adele 6/16/23 (@DiaryofDelly) August 9, 2024Рич наводно ја запросил пејачката во нејзиниот роден градВеќе подолго време се шират гласини за нивната свршувачка, но тие не се огласија за тоа. Тие неодамна беа фотографирани надвор и наоколу, а Адел имаше огромен прстен на раката.Потоа извор изјавил за Сан дека Рич Пол ја запросил пејачката во нејзиниот роден град Тотенхем , во северен Лондон, вели изворот. Среќната вест Адел ја сподели со пријателите и семејството, а на крајот на следната година планираат голема свадба.“Рич го планираше запросувањето да биде во нејзиниот роден град и ѝ подари неверојатен прстен со дијаманти од четири карати. Следната вечер славеа со шампањ во луксузниот хотел “Чилтерн Фајрхаус”. Адел смета дека е смешно што обожавателите мислат дека се веќе во брак”, вели тој. рече изворот.Адел го паузираше концертот во Минхен поради Олимписките игриПред неколку дена Адел ги воодушеви обожавателите со преносот на полуфиналето и финалето на Олимписките игри на 100 метри за спортистки на концерт во Минхен. @aynah_adelevibes She really said we are not missing this, and I like her for it😭💅🏽💅🏽💅🏽 3rd August,2024 #Olympics #2024Olympics #adelelive #adeleinmunich #adele #adeleaccess #adeleadkins #germany🇩🇪 #munich #explorepage✨ #concert #Adeleworld #adelerollinginthedeep #adelesetfiretotherain ♬ original sound – ADELE21❤🪐 Снимката споделена на социјалните мрежи покажува како Адел го паузира концертот и го игра финалето на 100 метри на Олимписките игри на голем видео ѕид. Полуфиналето беше пренесувано на преполн стадион, а финалето беше прикажано неколку часа подоцна во живо од Париз.

