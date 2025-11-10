Не сте заборавни: Еве зошто мозокот намерно го брише името на личноста што штотуку сте ја запознале

0 SHARES Сподели Твитни

Ако секогаш го заборавате името на таа личност откако ќе ја запознаете, не сте единствените, а психолозите имаат објаснување за тоа.

Колку пати ви се случило да сретнете некого, да се ракувате, да се насмевнете… и по 10 секунди да немате поим како се вика таа личност ? Не сте единствените. И не, тоа не зависи од вашата меморија. Науката има објаснување и ќе се изненадите колку е логично.

Мозокот не се сеќава на она што не го смета за важно

Експертите тврдат дека нашиот мозок функционира како филтер , тој не ги евидентира сите информации што ги слушаме, туку само она што го смета за важно за опстанок, работа или емоции.

Кога запознавате некого нов, вашиот фокус не е на името, туку на лицето, говорот на телото, впечатокот што го остава личноста пред вас. Потоа мозокот одлучува: „Име? Ќе го направиме тоа подоцна!“ – и информациите едноставно „испаруваат“.

Стресот и притисокот создаваат блокада

Во друштвени ситуации, сакаме да оставиме добар впечаток. Додека се обидувате да бидете љубезни, духовити и учтиви, мозокот е преоптоварен – а името на соговорникот останува некаде во позадина.

Психолозите го нарекуваат ова „ефект на социјална паника“, моментот кога нашето внимание е насочено кон однесувањето, а не кон деталите од разговорот.

Колку повеќе се обидуваш да се сетиш, толку полошо станува

Ако во моментот на запознавање си повторите: „Се вика Марко, се вика Марко…“, поголеми се шансите да заборавите . Зошто? Затоа што спонтаниот момент го претворате во ментален тест, а мозокот полошо се сеќава под стрес.

Иронично, колку повеќе се обидувате да запомните, толку потешко е.

Како да се запомни име засекогаш

За среќа, постои трик што всушност функционира. Кога некој ќе го изговори вашето име, веднаш повторете го на глас:„Мило ми е, Марко“.

Ги потврдува информациите во вашата краткорочна меморија. Потоа поврзете ги со нешто познато – позната личност, филм или слика во вашата глава. На пример: Марко, како Марко Поло.

Мозокот ги сака асоцијациите – колку се почудни, толку подобро помнат.

Ти не си заборавен – ти си само човек

Заборавањето на имиња нема никаква врска со интелигенцијата или возраста, туку со тоа како нашите мозоци ги приоритизираат информациите.

Затоа, следниот пат кога некој ќе ви се обрати, не паничете ако го заборавите неговото име. Само насмевнете се и кажете: „Извинете, можете ли повторно да ми го кажете вашето име?“

Затоа што, верувале или не, другата личност веројатно едноставно те заборавила.

