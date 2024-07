Нивес Целзијус ја загреа атмосферата со кадри од море: Целулитот на сонце

0 SHARES Сподели Твитни

Хрватската пејачка и модел Нивес Целзијус на социјалните мрежи објави видео на кое позира во природна состојба и собра комплименти.Таа уживаше на даска во море, а во описот на видеото напиша: „Целулит на сонце…“„Лави Нивес“, „Предизвикуваш климатски промени“, „Целзиус до сонце“, се дел од коментарите. View this post on Instagram A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)Таа претходно за 24сата.хр зборуваше за својот изглед. Таа изјавила дека е премногу хедонист за да се придржува до посебни менија.„За среќа, сакам да тренирам, па тоа ме спасува, а потоа повторно, мојот вкус кога е во прашање женското тело е прилично неоптоварен. Ми се допаѓаат жени со облини како Кели Брук, која сега ми изгледа уште подобро во оваа малку подебела фаза“, рече таа.Приватно сака да се облекува спортски и не се шминка, но понекогаш во неа „работи“ секси Нивес.„Најчесто во тие моменти на инспирација се дотерувам и правам уште неколку фотографии. Во снимањето често ми помага пријателката, шминкерот Сања Агиќ, која прво ме шминка, а потоа одлично се фотографира. ,” таа рече.

