,,Ние сме во присуство на митско суштество!” – Сталоне го спореди Трамп со првиот американски претседател и го изненади со изјавата: „Тој минува низ метаморфоза како Роки!“

Актерот и режисер Силвестер Сталоне го претстави новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп на церемонијата на Американската прва политика (AFPI) во четвртокот со краток говор во кој го нарече „ уште еден Џорџ Вашингтон”, пренесува „Фокс њуз“.Актерот кој се прослави со својата икона улога на Роки Балбоа беше последниот говорник на вечерта и зборуваше само околу две минути пред новоизбраниот претседател да излезе на сцената во неговиот замок Мар-а-Лаго на Флорида.На почетокот на говорот Сталоне зборуваше за својот лик од филмовите „Роки“ и за тоа како „ќе помине низ метаморфоза и ќе промени животи, исто како и претседателот Трамп“.– ,,Ние сме во присуство на еден навистина митски лик. Никој на светот не можеше да го направи тоа што тој го направи, па затоа сум зачуден“, рече тој.

Sylvester Stallone introduced DJT as the second George Washington at a speech made from Mar-a-Lago 🔥 pic.twitter.com/XOo8IdX1NX— Adjusted55 (@BillPrinter00) November 15, 2024

Тој го спореди со ВашингтонТој продолжи да го споредува Трамп со првиот американски претседател Џорџ Вашингтон и како неговата посветеност кон Америка го промени светот.– Кога Џорџ Вашингтон ја бранеше својата земја, немаше поим дека ќе го промени светот бидејќи без него можете да замислите како ќе изгледа светот. Погодете што? Имаме уште еден Џорџ Вашингтон. Секоја чест! – изјави Сталоне.По кратка пауза Трамп излезе на сцената, му подаде рака на Сталоне и кратко разговараше со него.Иако Сталоне со години беше прилично тивок за неговата лична политика и призна дека не гласал на изборите во 2016 и 2020 година, тој во 2016 година за списанието Variety изјави дека му се допаѓа Трамп.– Го сакам Доналд Трамп. Има одредени луѓе како Арнолд (Шварценегер), Бејб Рут, кои се поголеми од животот. Но, не знам како тоа се преведува на водење на светот – изјави тогаш легендарниот актер.Сталоне јавно не го поддржа Трамп за време на изборниот циклус во 2024 година, но одговори на Фокс њуз во октомври и ги повика гласачите во Пенсилванија „да продолжат да удираат“

