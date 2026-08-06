Николоски: Дијаспората доби директна линија Женева – Скопје

Министерот за транспорт Александар Николоски вечерва присуствуваше на партиски настан во Ново Село, организиран од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, каде што се сретна со претставници на македонската дијаспора, членови и симпатизери на партијата.

Во објава на социјалните мрежи, Николоски истакна дека настанот поминал во, како што наведе, „прекрасна енергија, позитивна атмосфера и патриотизам“, нагласувајќи дека заедно со присутните разговарале за проектите насочени кон подобрување на животот во државата.

Тој посочи дека токму на барање на дијаспората била отворена директната авионска линија Женева – Скопје, која, според него, значително ќе ја олесни комуникацијата и почестите посети на иселениците во Македонија.

Николоски најави и дека се работи на проектот за изградба на експресниот пат Радовиш – Струмица – Ново Село, оценувајќи го како важен инфраструктурен проект што ќе придонесе за подобра поврзаност и развој на регионот.

„ВМРО-ДПМНЕ е партија на народот, обединета и силна“, порача Николоски во својата објава.