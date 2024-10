Никол Кидман ја турна Селма Хаек! Драма на црвениот тепих – Што се случува?

0 SHARES Сподели Твитни

Никол Кидман и Селма Хаек се судрија на црвениот тепих за време на модната недела во Париз додека позираа со Кети Пери, што предизвика бурни реакции на социјалните мрежи.Актерките Никол Кидман (57) и Селма Хаек (58) привлекоа огромно внимание за време на модната недела во Париз кога очигледно се степаа на црвениот тепих на ревијата на Баленсијага.Инцидентот се случил додека Кидман и Хаек заедно со пејачката Кети Пери (39) позирале пред фотографите. Напнатост имало околу начинот на позирање, бидејќи Селма предложила поинаква поза, која Никол категорично ја одбила.Фанатизмот беше во воздухот @gala.fr #salmahayek #nicolekidman #katyperry #balenciaga #tiktokfashion #pfw ♬ Way down We Go – KALEO Во обид да ја стави нејзината рака околу Кидман, Хаек наиде на отпор – Никол наводно ја оттурнала и строго и рекла: „ Не ме допирај “ .Според очевидци, Пери изгледала непријатно и изненадено во текот на целата ситуација. На интернет денеска се појави видео од овој срамен момент кој се случи пред две недели и предизвика бура на социјалните мрежи. Коментарите ги преплавија социјалните платформи, со едно гласи: „ Тензијата можеше да се исече со нож “ .Овој инцидент дополнително ги поттикна гласините за затегнати односи меѓу познатите ѕвезди и нивните приватни односи.

