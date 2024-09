Никој не може да поверува дека има 54 години! Важи за најубавата баба на светот, но крие голема тајна 

0 SHARES Сподели Твитни

Гламурозната Џина важи за една од најжешките баби. Сепак, и покрај нејзината природна убавина, таа крие една тајна, а тоа е дека ја уредува својата содржина на Инстаграм преку апликацијата „Ал“.Баба која заработила 40.000 фунти создавајќи вештачка верзија од себе, половина век помлада, неодамна прославила уште еден роденден.Џина, која сега е позната по прекарот „најжешката баба на светот“, неодамна наполни 54 години, но вели дека луѓето често не веруваат дека таа е во шестата деценија. Иако сега е модел со вештачка интелигенција, гламурозната креаторка на содржини тврди дека имала тајна врска со спортската легенда пред неговата смрт, иако сè уште нема да открие кој е тоа, таа е горда на својот изглед во реалниот живот.Луѓето ме изненадуваат кога мислат дека имам 30 години. Тие се шокирани кога ќе им кажам дека сум во педесеттите години – рекла таа. View this post on Instagram A post shared by Gina Stewart (@ginastewarthealth)Иако на Инстаграм се претставува со помош на вештачка интелигенција, таа тврди дека нема преголема разлика кога е во прашање нејзиниот изглед во реалниот свет. – Сè уште немам седа коса, можеби тоа е генетиката, или тоа што се хранам здраво и редовно вежбам. Верувам дека нашето тело е создадено да се обновува и дека можеме да живееме долг, здрав живот ако правилно се грижиме за него. Најдобрата верзија од себе е клучот за среќен живот – додаде таа. View this post on Instagram A post shared by Gina Stewart (@ginastewarthealth)Џина стана мајка на 19 години, а денес има три возрасни деца. Таа вели дека се уште е во страв да стане баба.Оваа прекрасна баба, која управува и со дигитална верзија на себе, на почетокот на годинава откри дека својата животна приказна ја претвора во поп музика, исполнувајќи го детскиот сон. Заедно со нејзината десетгодишна ќерка и трите внуци, Џина ги споделува своите совети за младешки изглед, од пост до вежбање.Главните совети на Џина:Водата е неопходна за здравјето. Ja пијам во текот на денот и консумирам најмалку два литраСпијам осум часа секоја вечер.Воведов јога три пати неделно и вежби со телесна тежина, фокусирајќи се на дишењето преку нос за да го стимулирам кислородот.Јадам најмногу овошје, јаткасти плодови и зеленчук, а месо само за викенд.Постим секој ден, последниот оброк ми е во 21 часот, а првиот во 13 часот, за да му дозволам на телото да се одмори и да се опорави.Јадам само еден или два оброка на ден, тоа е се.Сама си правам здрави сокови кои ги пијам три до четири пати неделно. Заклучив дека ние сме тоа што го јадеме.Вежбам редовно три до четири пати неделно за да останам во форма, бидејќи како што старееме ја губиме мускулната маса, а силните мускули се клучот за здравјето.За хидратација користам само природни креми и масла. Без хемикалии.

