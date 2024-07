Ниту Италијанците не можеа да одолеат на нејзиното бујно деколте 

0 SHARES Сподели Твитни

Колумбиската актерка Софија Вергара ја заврши посетата на Италија, а на Инстаграм објави проштални фотографии.Софија, која на 10 јули наполни 52 години, ја покажа својата завидна фигура – и не само тоа.Како што може да се види од приложените фотографии, на планот за матурска забава имало прекрасно деколте и блага насмевка, а огнената Колумбијка не крие дека уживала во друштво на одбрани луѓе.Фотографиите им паднаа во очи на многумина, а судејќи по коментарите, локалното население го чека нејзиното враќање.„Убава“, „Дојди пак кај нас“, „Што друго да кажам, освен – совршено“, „Се надевам знаеш колку си убава и колку си добра личност“, беа само неколку… View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

