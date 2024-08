Нишлијка стави силикони, па грабна милионер: Се омажи толку богато што сопругот ја окова со злато, а вака изгледаше пред операциите

0 SHARES Сподели Твитни

Српската инфлуенсерка Милица Полскаја не престанува да ја интригира јавноста. Пред еден месец таа на својот богат сопруг го роди своето 5-то дете, а нејзиниот изглед привлече внимание.Одговарајќи на прашањата на следбениците на Инстаграм, таа покажа и како изгледала пред операциите за кои многумина ја критикуваат . Милица ги зголеми усните и градите, а за други зафати не зборуваше.Милица Полскаја пред и после операцииМилица претходно призна дека силиконите и ги платила Дека:– Што се однесува до моите гради, Дедо ми остави на мене и на сестра ми одредена сума пари во банка што можевме да ги потрошиме кога ќе наполниме 18 години , а јас решив да ги потрошам на операција, вака е изјавата „ Дека ми ги купи првите гради “ таа објасни и додаде:– Се уште не планирам ништо повеќе да работам на себе, не сакам да претерувам. Ги направив носот, усните и градите и моментално сум задоволна со мојот барби изглед“Во прилог на тоа, фотографиите кои таа ги сподели покажуваат дека има природно витка појава , а нејзиното лице привлече големо внимание. Едно е сигурно, таа е природно убава.Од мало девојче до богата женаМилица Видосављевиќ, како што гласи нејзиното моминско презиме, е родена во Бор, а подоцна се преселила во Ниш на студии, каде што победила на изборот за Мис 2010 година. View this post on Instagram A post shared by 🇷🇸Milica Polskaya Official (@mmm_still_limited_edition)Недолго по победата , Милица го напушти Правниот факултет и се пресели во Дубаи . Таму прво работела како модел, а потоа и како менаџер во клубот Кавали, што се покажало како пресвртница во нејзиниот живот.Таму го запознала сегашниот сопруг, кој по потекло е од Русија, а заедно живеат во Казахстан, во Алмати. Иако на нејзиниот Инстаграм профил често можете да видите дека уживаат во Дубаи.Тоа е закопана во злато View this post on Instagram A post shared by 🇷🇸Milica Polskaya Official (@mmm_still_limited_edition)во една прилика Милица додека разговарала со своите сопатници открила како изгледа вилата во која живее. Толку е голем и луксузен што ни таа не знае колку соби има.– На еден кат имаме околу 15 соби, 4 бањи, гардеробер, не знам дали тоа се брои – истакна Милица и додаде: View this post on Instagram A post shared by 🇷🇸Milica Polskaya Official (@mmm_still_limited_edition)– Лифтот треба да пристигне, имаме сè направено, но сепак треба да пристигне. Го поправаме базенот, имаме два, внатрешен и надворешен. За еден месец треба да почнеме со базенот, тоа е огромна куќа, работата никогаш не може да престане. View this post on Instagram A post shared by 🇷🇸Milica Polskaya Official (@mmm_still_limited_edition)Милица често се фали со скапите подароци што ги добива од сопругот , како што се луксузните брендови на чевли, чанти и фустани, а често споделува и фотографии на кои е прикажана нејзината колекција накит.Многумина веруваат дека сопругот ја разгалил до бесвест и ја оковал во злато и дијаманти, а Милица истакнува дека вистинскиот маж треба да се грижи за својата сопруга.Кој е богатиот Казахстан?Иако веќе сите знаат како изгледа нејзиниот сопруг, поради природата на работата таа до сега не сакала да го открие неговиот идентитет.– Ќе дојде ден кога ќе го покажам мојот сопруг, но засега не размислувам за тоа. Веќе сите знаат како изгледа, но не сакам да го откријам неговиот идентитет, бидејќи се занимава со сериозна работа. Мојот блогерски живот е малку несериозен и затоа вака ни е најдобро на двајцата – објасни претходно Милица.

