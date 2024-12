НИШТО НЕ Е БЕЗБЕДНО ВО УКРАИНА, РУСКИ НАПАД НА ЗАПАД ОД ЗЕМЈАТА! Станбена зграда погодена со беспилотни летала во град кој претходно не бил цел, има мртви и ранети

Напад на руски дрон врз украинскиот град Тернопил, едно лице загина, а четворица се ранети

Во вечерашниот напад со руски дрон врз украинскиот град Тернопил избувна пожар во станбена зграда, а има мртви и ранети.

Ова го соопштија локалните власти, пренесува Киев Индипендент.

Overnight, Russians targeted residential buildings in the western Ukrainian city of Ternopil, requiring the evacuation of around 100 people. Schools, shops, and cars were also damaged.



Rescue efforts are ongoing, and the number of victims is still being ascertained. pic.twitter.com/mrU1XiTIZY