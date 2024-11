Ништо не оставаат на случајност: Еве што масовно произведуваат Русите откако Украина ги користеше ракетите АТАСМЅ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Русија започна со масовно производство на мобилни засолништа кои можат да заштитат од различни закани, наводно вклучувајќи и радијација од нуклеарна експлозија.Засолништето „КУБ-М“ може да понуди 48-часовна заштита од различни природни опасности, како и од вештачки опасности.Тие вклучуваат експлозии и шрапнели од конвенционално оружје, паѓање остатоци од згради, опасни хемикалии и пожари.Стандардно засолниште од овој тип може да прими 54 лица, а по потреба може да се надгради.„Мобилното засолниште е повеќенаменска структура која обезбедува заштита на луѓето од различни закани, вклучително и природни катастрофи и несреќи предизвикани од човечко дејство”, велат од истражувачки институт на руското Министерство за вонредни ситуации, нарекувајќи го „важен чекор кон подобрување безбедноста на граѓаните“.

🚨 RUSSIA STARTS BUILDING NUCLEAR-RESISTANT SHELTERSRussia has started mass-producing KUB-M mobile bomb shelters, designed to protect against nuclear shockwaves, radiation, and conventional threats for up to 48 hours.These shelters, which house 54 people and resemble… pic.twitter.com/siFfrOKwDZ— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2024

Руското министерство официјално не го поврзува производството на мобилни засолништа со каква било актуелна криза, но очигледно е дека најавата следуваше неколку дена откако администрацијата на американскиот претседател Џо Бајден се согласи да и’ дозволи на Украина да истрела американски ракети со долг дострел длабоко во Русија. Кремљ одлуката ја нарекува непромислена и тврди дека решително ќе одговори.

