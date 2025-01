Нов скандал го тресе гејмерскиот свет: Илон Маск плаќа професионалци да му играат видео игри?

0 SHARES Сподели Твитни

Додека управуваше со Tesla и SpaceX, надгледувајќи ја работата на платформата X и извршувајќи други важни деловни задачи, Илон Маск најде време да стане еден од најдобрите играчи во двете популарни видео игри – Diablo IV и Path of Exile 2. Сепак, неговите импресивни резултати предизвикаа сомнеж кај гејмерската заедница, каде што беше обвинет дека ангажирал професионални играчи да се натпреваруваат за него.Сомнежите започнаа кога Маск, за време на преносот во живо на Path of Exile 2, покажа однесување повеќе типично за почетник отколку за искусен играч. Според популарниот Twitch streamer Queen69, кој има над 892.000 следбеници, на Маск му недостасувале вредни ставки во играта и се обидувал да пристапи до порталите до кои немал дозвола за пристап – грешки кои искусни играчи ретко ги прават.Контроверзии околу рекордотПосебно внимание привлеч ноемврискиот рекорд на Маск во играта Diablo IV, кога ја заврши предизвикувачката мисија „The Pit“ за помалку од две минути. Овој подвиг се совпадна со познатата грешка во играта што им даде на играчите зголемено здравје, предизвикувајќи дополнителни сомнежи за легитимноста на неговото достигнување.Сики Чен, основач и извршен директор на финансиската платформа Runway, на шега му коментираше на Ксу дека „најстрого чуваниот договор за доверливост на планетата е оној потпишан од професионални гејмери ​​кои играат Diablo IV наместо Илон“.Според статистиката на платформата Helltides.com, Маск моментално се наоѓа на 53. место на листата на најдобри играчи на сите времиња за предизвикот „The Pit“. Сепак, важно е да се напомене дека оваа платформа не е официјално поврзана со Activision Blizzard, издавачот на играта, и снима само резултати што се споделуваат јавно – што е помалку од 900 снимки во игра која има над 3,3 милиони активни месечни играчи.Деловни обврски vs. видео игриВолтер Ајзаксон, авторот на биографијата на Маск објавена во 2023 година, го опиша технолошкиот магнат како зависник од видео игри, кој дури ги преместува деловните состаноци за да ги продолжи своите сесии за игри. Самиот Маск тврди дека игрите како Политопија помагаат да се создадат подобри извршни директори бидејќи ја „отстрануваат емпатијата“.Интересно е тоа што Маск често ги комбинира работата и забавата – за време на неговите преноси, можете да слушнете разговори за деловни планови за SpaceX и Starlink, како и за идните планови за платформата X.

