Обезбедувањето го спасило познатиот актер: Непознат маж упаднал во неговата палата

0 SHARES Сподели Твитни

Обезбедувањето на Мајкл Б. Џордан повикало полиција откако непознат маж лесно упаднал во имотот на американскиот актер.Американскиот актер Мајкл Б. Џордан (37) се соочил со кражба во неговата палата во Лос Анџелес.Според медиумите, ѕвездата на „Црниот Пантер“ во тој момент била дома и си заминала дури кога пристигнала полицијата.Полициски извори изјавија за TMZ дека човекот за кој тврдел дека бил во безбедносниот тим на ѕвездата. Неименуваниот маж се оддалечил пред да пристигне полицијата, но бил уапсен.Michael B. Jordan calls police after creepy intruder gets in with scary lie https://t.co/C0zrOnmGJE pic.twitter.com/Op2rQVygGz— ExpressUSNews (@ExpressUSNews) December 22, 2024Полициската управа во Лос Анџелес на крајот го зеде извештајот за упад и „спроведе истрага и потоа го проследи случајот до обвинителите за можни обвиненија“.Тимот на Џордан, наводно, првично одбил да подигне обвинение, но се предомислил.Актерот „се приклучува на долгата листа на познати личности“, вклучувајќи ги Том Хенкс и Рита Вилсон, на кои им биле упаднати домовите среде бел ден.Инаку, последен пат Џордан се „справи“ со полицијата пред нешто повеќе од една година, кога направи несреќа во Холивуд.По тој повод тој целосно го уништил своето „ферари“ вредно 429 илјади долари. Актерот удрил во друг автомобил паркиран пред холивудско студио затоа што удрил во педалата за гас наместо во кочница.„Тоа беше вистинска несреќа“, изјави упатен за Дејли Мејл.„Мајкл беше изнервиран што го скрши автомобилот, но може да се поправи. Се засрами поради целата работа затоа што случајно згазна на гас и не закочи на време“.Полицијата не го тестирала за алкохол и дрога, а против актерот не поднела пријава.



Пронајдете не на следниве мрежи: