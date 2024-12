Објавена листа на најпслушаните песни во 2024 година: Женските изведувачи доминираат

0 SHARES Сподели Твитни

Spotify Wrapped за 2024 година е објавен и Тејлор Свифт се врати на врвот.Тејлор Свифт е најстримуваната жена уметник во светот во 2024 година на Spotify. Таа ја освои таа титула втора година по ред, благодарение на објавувањето на The Tortured Poets Department, кој е најстримуваниот албум на годината на Spotify.Тејлор имал 26,6 милијарди стримови во последните 12 месеци. По неа, најстримувани беа The Weeknd, Bad Bunny, Drake и Billie Eilish.Албумот The Tortured Poets Department собори неколку рекорди. Имаше 300 милиони преноси во еден ден и повеќе од милијарда во првата недела од објавувањето.

Жените на врвотШто се однесува до најстримуваните албуми во годината, доминираа жените. Во топ 10, првите осум места ги заземаат жените, и тоа Тејлор Свифт (со три албуми), Били Ајлиш, Сабрина Карпентер, Карол Џи, Аријана Гранде и СЗА.Во однос на најстримуваните песни, првото место му припадна на Еспресото на Сабрина Карпентер со повеќе од 1,6 милијарди стримови ширум светот. Проследено со Beautiful Things на Бенсон Бун и Birds of a Feather на Били Ајлиш.

Погледнете подетални статистички податоци подолу.Најслушаните уметници на глобално нивоТејлор СвифтThe WeekndBad BunnyDrakeBillie EilishTravis ScottPeso PlumaKanye WestAriana GrandeФеидНајслушаните песни на глобално нивоЕспресо – Sabrina CarpenterBeautiful Things – Benson BooneBirds of a Feather – Billie EilishGata only – FloyyMenor, Cris MJLose Control – Teddy SwimsEnd of Beginning – DjoToo Sweet – HozierOne of the Girls – The Weeknd, Jennie, Lily Rose DeppСурово лето – Тејлор СвифтУмри со насмевка – Бруно Марс, Лејди ГагаНајмногу пуштани албуми на глобално нивоОдделот за измачени поети: Антологијата – Тејлор Свифтме удри силно и меко – Били АјлишКратко и Свит – Сабрина КарпентерМањана Сера Бонито – Карол ГВечното сонце – Аријана Гранде1989 година (Тејлоровата верзија) – Тејлор Свифт–СОСТај SwiftFireworks & Rollerblades – Бенсон БунStarboy – The WeekndНајвиралните песни на глобално нивоУмри со насмевка Бруно Марс, Лејди ГагаBirds of a Feather – Billie EilishBeautiful Things – Бенсон Бунја изгуби контролата – Теди пливасо среќа, душо! – Chappell RoanToo Sweet – HozierWe can’t be friends (да ја чекаме твојата љубов) – Ariana GrandeEnd of Beginning – DjoEspresso – Sabrina CarpenterНе како нас – Кендрик Ламар

