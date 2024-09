ОБЈАВЕНО ВИДЕОТО ОД АПСЕЊЕТО НА АТЕНТАТОРОТ НА ТРАМП: Полициската камера сними се, вака изгледаше драматичната акција

Канцеларијата на шерифот на округот Мартин, Вилијам Снајдер, објави снимка од камерите на телото од апсењето на Рајан Весли Рут, кој се обиде да го убие Доналд Трамп, во неделата додека тој играше голф во Палм Бич, Флорида.

На прес-конференција, шерифот Вилијам Снајдер рече дека Рут е уапсен на автопатот 95 и дека тоа е апсењето „најприоритетно“ извршено во областа, објави порталот „wptv“.

„Во потерата беа вклучени сите расположливи единици. Веројатно околу 30 од нив беа таму. Тие го опколија возилото на осомничениот и вешто го избркаа од патот“, рече Снајдер.

JUST IN – Body cam footage released of Ryan Routh's apprehension by police.pic.twitter.com/V5sGBqEAIH