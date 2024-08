Оваа италијанска убавица има 26 години и се уште го бакнува Дикаприо

0 SHARES Сподели Твитни

Се чини дека холивудскиот заводник го прекрши своето љубовно правило!Леонардо Дикаприо (49) и неговиот најдобар пријател, исто така актерот Тоби Мегваер, неодамна беа фотографирани во Италија, каде уживаат во топлите денови и летните активности.Покрај Мегваер, славниот оскаровец беше придружуван и од неговата 26-годишна девојка – италијанската манекенка Виторија Керети.Tobey Maguire takes Leonardo DiCaprio’s girlfriend, Vittoria Ceretti, for a ride on his jet ski in Italy https://t.co/vSLzvZUO8O pic.twitter.com/zy0sg19xFE— Page Six (@PageSix) July 30, 2024А токму таа стана тема на јавноста. Поради неа Ди Каприо го прекрши „неговото правило“ (не излегува со девојки кои наполниле 25 години), бидејќи италијанската убавица веќе има 26 години.Bae Leonardo DiCaprio was spotted soaking up the sun while on a yacht with Vittoria Ceretti & Tobey Maguire in Portofino, Italy on Tuesday (July 30th).#LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/69NYvgYjqO— Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) July 30, 2024Што се случи, дали холивудскиот заводник реши да се „смири“? Нам ни останува да го следиме натамошниот развој на нивната љубовна приказна. View this post on Instagram A post shared by Vittoria Ceretti (@vittoria)

