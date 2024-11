Ова е вистинска љубов! Во брак се 64 години и се уште се однесуваат како тинејџери

0 SHARES Сподели Твитни

Парот кој е во брак 64 години ги воодушеви сите бидејќи и по толку години се однесуваат како заљубени тинејџери.Бракот е посебна врска помеѓу двајца луѓе кои се сакаат и се подготвени заедно да ги надминат животните предизвици. Иако бракот во основа е симбол на љубов и трајна врска, секоја врска, вклучително и бракот, бара труд и посветеност .Нема совршени бракови, бидејќи во секоја врска има несогласувања и недоразбирања. Сепак, она што го прави бракот силен е способноста на парот да се соочи со лошите денови и да излезе од нив уште посилни.Видеото кое стана вирално на TikTok покажува пар кој е во брак 64 години и нивната љубов сè уште изгледа силна како на почетокот. @juliecarmena It’s been one year since I captured this precious moment! My sweet parents will celebrate 63 years of marriage in August ❤️ #deweyandjoann #truelove For more info, see the “mom and dad” playlist or watch these: @Julie Carmen @Julie Carmen @Julie Carmen ♬ original sound – Julie Carmen Краткиот клип започнува со една постара жена која седи во задниот дел на возилото, го држи телефонот низ прозорецот и фотографира нешто.– Го сликам Трој, можеш да застанеш за момент? Баба му се обрати на Трој кој возел. Иако не е веднаш јасно кого снима жената, наскоро дознаваме. Камерата се допира до постар маж кој стои на предниот трем со насмевка на лицето.Овој пар е во брак 63 години, а нивната љубов очигледно не се променила и после толку време.– Те сакам, чао – и извикала бабата на својата љубов.Оваа снимка одлично покажува како нивната љубов е сè уште силна и не можат да се разделат ниту на неколку моменти.

