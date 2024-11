Ова е најлошиот вид на месо што можете да го јадете

0 SHARES Сподели Твитни

Промената на исхраната може значително да го намали ризикот од рак, доколку се грижиме за тоа што внесуваме во нашиот организам преку храната.Една од најдобрите работи што можеме да ги направиме за нашето целокупно здравје, а со тоа и за превенција од болести, е да додадеме здрава, природна храна во нашата чинија.Иако постојат многу одлични опции, постојат и некои намирници кои треба да ги избегнуваме доколку сакаме да го намалиме ризикот од рак.За среќа, списокот не е долг, според нутриционистот за рак Никол Ендрјус, кој често споделува совети за исхрана на TikTok, има еден вид месо што е најважно да се исклучи од вашата исхрана: преработеното месо.Таа тврди дека „преработеното месо може сериозно да му наштети на телото кога се консумира во прекумерни количини, зголемувајќи го ризикот од рак“.Тој предупредува дека, за жал, овие вкусни видови на месо се една од ретките намирници за кои е докажано дека го зголемуваат ризикот од рак.Преработеното месо се чува со сушење, пушење или други методи кои можат да создадат штетни хемикалии како нитрати и нитрити.„Тие работи можат да се претворат во канцерогени соединенија во телото, што го прави преработеното месо една од ретките намирници што може да го зголеми ризикот од рак“, вели нутриционистот.Светската здравствена организација дури го класифицираше преработеното месо како канцероген од групата 1, што значи дека постојат силни докази дека може да предизвика рак.Сепак, постојат бројни замени и здрави алтернативи за додавање протеини во исхраната. Таа го препорачува следново:

Лосос

Ракчиња

Јајца

Тофу

Леќа

Црн грашок

Црвен грашок

Киноа

Свежо сирење

Грчки јогурт

Чиа семиња

Бадеми.

Како што истакнува во неговите видеа, клучот за диетата што може да го намали ризикот од рак е изборот на цела храна наместо преработена опција.Според него, важно е да се консумираат што повеќе растителни намирници, како овошје, зеленчук и растителни протеини.

