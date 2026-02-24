0 SHARES Сподели Твитни

Apple ќе организира „специјално Apple искуство“ во Њујорк, Лондон и Шангај следната недела, закажано за среда, 4 март, но тоа нема да биде класична презентација. Наместо тоа, Apple ќе организира практични искуства за претставниците на медиумите за тестирање на новите уреди, кои ќе бидат објавени во деновите пред собирите.

Репортерот на „Блумберг“, Марк Гурман, тврди дека помеѓу 2 и 4 март ќе има неколку најави, кои ќе бидат во форма на соопштение за медиумите. Јавноста треба да го види новиот iPhone 17e заедно со новите iPad и MacBook. Apple ќе претстави нов модел на iPad од основно ниво, кој ќе биде напојуван од процесорот Apple A18, а пристигнуваат и нови модели на iPad Air во истите големини од 11 и 13 инчи, кои го имаат чипот Apple M4.

Што се однесува до MacBook-ите, Apple конечно ќе го претстави својот долгонајавуван MacBook (J700) од основно ниво со чипот A18 Pro и повеќе опции за бои. Се шпекулира дека боите ќе бидат исти како оние што се гледаат на поканата, т.е. жолта, зелена и сина, додека претходните гласини сугерираат и розова, сребрена и темно сива боја. Се очекува Apple да лансира и нови модели на MacBook Air и Pro со надградени чипови M5, M5 Pro и M5 Max.

Џон Грубер од „Daring Fireball“ исто така верува дека новите производи на Apple ќе бидат претставувани ден по ден, па дури и го предвиде нивниот редослед на лансирање. Според блог постот, би можеле да го видиме iPhone 17e во понеделник, по што ќе следат нови iPad-и во вторник и нови MacBook-и во среда.

The post Ова се сите нови уреди што Apple планира да ги претстави следната недела appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: