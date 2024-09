Овие познати жени воделе борба да станат мајки, една од нив е милијардерка: „За жал, не можат да имаат деца“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката и милијардерка Селена Гомез деновиве е во центарот на вниманието поради нејзиното неодамнешно признание дека никогаш нема да може да роди дете, поради здравствени причини.Сепак, таа не се откажува од желбата да стане мајка и признава дека едвај чека да го започне тој животен пат.„Никогаш не сум го кажала ова, но за жал не можам да имам деца. Имам многу медицински проблеми кои би го загрозиле мојот живот и животот на детето “, изјави таа за Vanity Fair.„Одлично се справувам со тоа. Сметам дека е благослов што има прекрасни луѓе кои се подготвени да учествуваат во сурогат мајчинство или посвојување, што се одлични можности за мене. Благодарна сум за алтернативите за луѓето кои очајно сакаат да станат родители. Јас сум една од тие луѓе, едвај чекам да видам како ќе изгледа таа патека, на крајот од денот ќе биде моја .Познатата пејачка пред една недела „се приклучи“ на листата на милијардери бидејќи нејзиното богатство моментално се проценува на 1,3 милијарди долари.Иако ова е сè уште табу тема и никогаш не се открива во јавноста, особено кај нас, сепак има многу познати жени кои јавно проговорија за проблемите со зачнувањето и плодноста. Некои од нив се: Ребел Вилсон, Џенифер Анистон, Никол Кидман, Ким Кардашијан, Ен Хатавеј.Ребел Вилсон зборуваше за ова искуство на Инстаграм во 2021 година. Таа и нејзината партнерка Рамона Агрума добија бебе преку сурогат една година подоцна. View this post on Instagram A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)„Денес добив една лоша вест и немав со кого да ја споделам… но претпоставувам дека мора да кажам некому. Сочувствувам со сите жени кои се борат со плодноста“, напиша таа.Познатата актерка Џенифер Анистон , ѕвездата на „Пријатели“, исто така јавно проговори за предизвиците со кои се соочила додека се обидувала да забремени. Неколку пати била подложена на вештачко оплодување, но безуспешно. Се соочила и со бездушни коментари и осуди, кога луѓето и велеле дека е себична затоа што нема деца. „Навистина поминав низ многу груби соништа“ во моите доцни 30-ти и 40-ти, и да не беше тоа, никогаш немаше да станам тоа што сум“, изјави таа еднаш за Allure.Актерката Никол Кидман зборуваше за борбата со плодноста уште во 2011 година, изјавувајќи дека отворено сака да зборува за такви работи во јавноста.„Секој кој бил во ситуација да сака уште едно дете, или само сака дете, го знае разочарувањето, болката и загубата низ која поминувате обидувајќи се да забремените. Плодноста е толку важна работа и тоа не е нешто за што избегнувам да зборувам. “, рече таа..Додека беа во брак, таа ги посвои Изабела и Конор со Том Круз, а со сопругот Кит Урбан ја има ќерката Сандеј Роуз, која ја роди. Ќерката Фејт ја добија преку сурогат мајка.„Очајно сакавме уште едно дете. Имавме можност, но не можев да забременам “, објасни таа, како што пренесува Super Woman.

