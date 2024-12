Одиме кон Хама, потоа кон Хомс, а потоа во Дамаск ако даде Господ! Еуфорија во редовите на џихадистите, Курдите напаѓаат, но Асад е решен да ја брани Сирија (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Сириските бунтовници зазедоа повеќе градови во провинцијата Хама, приближувајќи се кон истоимениот град, рекоа опозициските активисти, но владините сили успеаја да ја вратат територијата што ја изгубија минатата недела.Новиот притисок дојде кога турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, чија земја е главен поддржувач и сојузник на бунтовничките групи, рече дека сириската влада мора да се вклучи „во вистински политички процес“ за да спречи натамошно влошување на ситуацијата.Операцијата за освојување на градовите е заеднички напор на бунтовниците предводени од салафите џихадисти – борци на Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС), како и опозициски борци поддржани од Турција, фракција на Сириската национална армија (СНА) и Слободната сириска армија (FSA).

Hama Khannaser yolunda Suriye Ordusu tarafından terk edilmiş zırhlı araçlar pic.twitter.com/pR2PNLBBTy— lt col temmuz (@temmuz1919) December 4, 2024

Бунтовниците сега се на 10 километри од Хама, четвртиот по големина град во земјата.Последниот напад е дел од широката офанзива на силите кои се противат на сирискиот претседател Башар ал Асад, кои зазедоа големи делови од северниот и најголемиот град во земјата, Алепо, како и градови и села во јужните делови на северозападната провинција Идлиб. Администрацијата за воени операции на бунтовниците соопшти дека вооружените напаѓачи убиле 50 сириски војници за време на заземањето на 14 села и градови, вклучувајќи ги Халфаја, Тајбат ал-Имам, Мардис и Соран.

🐕🐕Combat drones destroy Assad’s army and Iranian military in Hama province pic.twitter.com/el1MFTi89l— Jarek (@JarekKuczko) December 3, 2024

Сириската опсерваторија за човекови права (SOHR) со седиште во Велика Британија, опозициски воен мониторинг, потврди дека четири града биле заземени.– Одиме во правец на градот Хама и после тоа, ако даде Господ, до Хомс, а потоа до Дамаск и остатокот од Сирија повторно ќе биде ослободен по Божја волја – изјави борецот на ХТС Абу Абдо ал Хамави.Државната новинска агенција САНА јави дека сириските војници жестоко се борат во централната провинција Хама, додавајќи дека владините сили ги зајакнуваат своите позиции во областа.

🇸🇾 In Syria, rebels used an FPV drone to eliminate Brigadier General, who was the head of the security department in Hama.❗️There are also reports of the capture of Brigadier General of the Assad army. pic.twitter.com/bONEAOXR3w— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 2, 2024

Државните медиуми јавија за интензивни воздушни напади на сириските и руските воздушни сили во областа.И Опсерваторијата и провладините медиуми објавија дека сириските владини сили го зазеле селото Канасер во вторникот, неколку дена откако го изгубиле. Канасер се наоѓа на еден од најважните патишта што водат кон Алепо.

Coverage from the headquarters of the 25th Special Forces Division at the Armored Vehicles School near Hama… pic.twitter.com/yNBbp6Sy1N— Alex Kennedy (@therealmindman) December 4, 2024

Група за помош предупреди дека некои области во северна Сирија се сведоци на недостиг на храна.– Неодамнешната ескалација во Сирија се заканува да ја вовлече земјата во најтемните денови на овој речиси 14-годишен конфликт – изјави Анџелита Кареда, регионална директорка на Норвешкиот совет за бегалци за Блискиот Исток и Северна Африка.– Се зголемуваат цивилните жртви поради гранатирање и воздушни напади, а илјадници семејства се раселени. Ги повикуваме сите страни да го почитуваат меѓународното право за време на воените дејствија – рече Кареда.

#BreakingNews | Assad regime bringing more reinforcements to the Hama front including T-72B3, T-72 Adra tanks and Zsu-23-4 self propelled anti-aircraft Shilka. pic.twitter.com/ZhKGYYwmsm— Mintel World (@mintelworld) December 4, 2024

Долгата војна меѓу Асад и неговите сојузници против низа вооружени опозициски и џихадистички сили кои бараат негово соборување, уби околу половина милион луѓе во последните 13 години.На исток, Сириските демократски сили (СДФ) предводени од Курдите во соопштение соопштија дека зазеле седум села од провладините борци. Сириските државни медиуми, сепак, негираа дека Курдите ги зазеле селата, додавајќи дека нападот бил одбиен.Селата се во близина на база каде што се стационирани американски војници во област блиску до Ирак, а Американците се сојузници на Курдите.

Siria🇸🇾: Violentos combates en #Hama, entre rebeldes islamistas y el ejército sirio con apoyo ruso e irani. Fuente: Comunidades Plus. pic.twitter.com/RUBaV3Ndrg— THE SNIPER (@thesniperx15) December 4, 2024

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган му рекол на ирачкиот премиер Мохамед Шија ал Судани во телефонски разговор дека зачувувањето на мирот во Сирија и безбедноста на цивилите во Сирија се приоритет на Турција и дека Анкара го цени единството, стабилноста и територијалниот интегритет на Сирија, на соопштението на турското претседателство.Ердоган, исто така, рече дека Турција презема чекори за да ги спречи курдските милитантни групи во Сирија да ја искористат ситуацијата. Тоа беше референца за сириската курдска милиција која ја формира главната компонента на Сириските демократски сили, сојузнички на САД, или СДФ.

#Syria #Hama #SAA #SyrianArmy #SyrianArabArmy #SyrianArmedForces 🇸🇾#Tiger_Forces #TigerForces Major General Suheil al-Hassan – Video is from last night pic.twitter.com/PgxG8IN4H0— IvanSidorenko1 (@IvanSid85480181) December 4, 2024

Турција ја смета групата за терористичка организација и го смета нејзиното присуство долж нејзината јужна граница за безбедносна закана.Хакан Фидан, министерот за надворешни работи на Турција, кој е главен поддржувач на групите против Асад, рече дека неодамнешното брзо напредување на бунтовниците во Сирија покажува дека сирискиот претседател мора да се помири со својот народ и да разговара со опозицијата.

