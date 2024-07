Од Абрахам Линколн до Џорџ Буш – историја на обиди за атентат врз американски претседатели

0 SHARES Сподели Твитни

Обидот за атентат врз поранешниот американски претседател Доналд Трамп следи по историја на политичко насилство насочено кон седечки или потенцијални американски претседатели.Од основањето на земјата, убиени се четворица претседатели, а цел на неколку други, како и неколку кандидати.Еве еден поглед на некои блиски промашувања во американската историја.Абрахам Линколн – 1865 годинаЗастрелан до смрт од Џон Вилкс Бут на 14 април 1865 година, Абрахам Линколн беше првиот претседател што беше убиен.Тој бил во театар со неговата сопруга Мери Тод Линколн кога бил застрелан. Линколн почина следниот ден од рани на задниот дел од главата.Две години пред неговиот атентат, за време на Граѓанската војна, Линколн ја издаде прокламацијата за еманципација која им даваше слобода на робовите во рамките на Конфедерацијата.Поддршката за правата на црнците е наведена како мотив зад неговото убиство.Бут беше застрелан и убиен на 26 април, откако беше пронајден како се крие во штала во близина на Боулинг Грин, Вирџинија.Џејмс Гарфилд – 1881 годинаГарфилд беше вториот претседател кој беше убиен кој беше застрелан од Чарлс Гито додека одеше на железничка станица во Вашингтон на 2 јули 1881 година.Александар Греам Бел, пронаоѓачот на телефонот, се обидел да го пронајде куршумот сместен во градите на Гарфилд со уред што тој го дизајнирал специјално за претседателот, но безуспешно.Претседателот остана во Белата куќа неколку недели додека не умре во септември, пишува skynews , телеграф.Гито беше прогласен за виновен и погубен во јуни 1882 година.Вилијам Мекинли – 1901 годинаВилијам Мекинли беше застрелан на 6 септември 1901 година откако одржа говор во Бафало, Њујорк.Тој беше застрелан двапати во градите од непосредна близина.Додека лекарите чекале Мекинли да закрепне, околу неговите рани се развила гангрена и тој починал на 14 септември.Леон Чолгош се изјасни за виновен за пукањето и беше осуден на смрт на електрична столица во октомври истата година.Френклин Д. Рузвелт – 1933 годинаНовоизбраниот претседател не беше повреден во пукањето во Мајами во февруари 1933 година.Од пукањето е убиен градоначалникот на Чикаго, Антон Чермак, за чие убиство Гизепе Зангара е осуден на смрт.Хари С. Труман – 1950 годинаХари С. Труман престојувал во Блер Хаус, спроти Белата куќа, во ноември 1950 година кога влегле двајца вооружени лица.Тој бил неповреден, но еден полицаец и еден од напаѓачите биле убиени, додека други двајца биле ранети.Оскар Калазо беше уапсен и осуден на смрт за пукањето, но Труман ја преиначи казната со доживотен затвор во 1952 година.Инаку, тој беше ослободен од затвор во 1979 година од тогашниот претседател Џими Картер.Џон Ф. Кенеди – 1963 годинаМожеби најозлогласениот атентат се случи на 22 ноември 1963 година кога Џон Ф. Кенеди беше застрелан додека возел низ Дили Плаза во Далас во претседателската поворка.Неколку часа по атентатот, полицијата го уапсила Ли Харви Освалд откако открила позиција на снајперист во блиската зграда, Тексас училишен депозитар.Два дена подоцна, Освалд бил одведен од полицијата во затвор кога сопственикот на ноќниот клуб во Далас, Џек Руби, го застрелал.Кенеди беше наследен од неговиот потпретседател Линдон Џонсон, кој положи заклетва во авионот на Air Force One, што го прави единствениот претседател кој положи заклетва во авион.Џералд Форд – 1975 годинаЏералд Форд избега неповреден во два обиди за атентат во рок од неколку недели во 1975 година.Во првиот обид, Форд бил на пат на состанок во Сакраменто кога американскиот криминалец Линет Фром му пришол со пиштол.Пиштолот не пукал и Фром беше осуден на затвор и ослободен во 2009 година.Само 17 дена подоцна, друга жена, Сара Џејн Мур, се соочи со Форд пред хотел во Сан Франциско, пукајќи од пиштолот еднаш, а потоа исчезна.Случаен минувач го фатил за рака додека се обидел да истрела втор истрел.Таа беше ослободена од затвор во 2007 година.Роналд Реган – 1981 годинаОткако одржа говор во Вашингтон, Реган беше застрелан од Џон Хинкли Џуниор, кој беше во толпата во март 1981 година.Реган закрепнал, но неговиот прес секретар Џејмс Брејди наводно останал делумно парализиран.Хинкли бил уапсен и пренесен во душевна болница откако поротата го прогласила за невин поради ментална болест. Тој беше ослободен во 2022 година.This is how the Secret Service reacted in 1981 when Ronald Reagan was shot.pic.twitter.com/N4GBoHqMWZ— Keith Boykin (@keithboykin) July 13, 2024Џорџ В. Буш – 2005 годинаЏорџ Буш бил на митинг во Тбилиси, Џорџија кога врз него била фрлена рачна граната.За среќа, гранатата не експлодирала.Владимир Арутјунијан беше прогласен за виновен и осуден на доживотен затвор.

