Од згодниот манекен за роденден доби развод: Крај на бизарната љубовна приказна

Нејзиниот живот е полн со подеми и падови, а сега во еден ден ги прослави роденденот и разводот.Пејачката Бритни Спирс го слави својот 43-ти роденден, а токму на тој ден доби информација дека и официјално е разведена.Бритни претходно поднесе барање за развод од Сем Асгари, а сега и официјално е слободна жена. Сем го запознала за време на снимањето на спот, а згодната манекенка и тогаш била „мета“ на многу девојки.Ова е нејзин трет брак, а траеше неполни три години.„Ми требаа 5 месеци да му се јавам. Мислев дека е многу сладок. Многу, многу слатко“, изјави еднаш Бритни.Љубовта брзо се разгоре, но уште побрзо се згасна. По само една година Сем ја објави веста за разводот, а тоа беше поради изневерувањето на Бритни. View this post on Instagram A post shared by Sam Asghari (@samasghari)После тоа, пејачката беше снимена на различни места, а таа започна врска со нејзиниот градинар Пол Солис. А таа врска ја градеше на скандали, па во една прилика беше видена како излегува од хотелот само во долна облека.Сепак, видеото во кое таа тврди дека се омажила сама наиде на многу реакции, а на многумина се уште не им е јасно што се случило со поранешната убавица. View this post on Instagram A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)Сем исто така продолжи, но подалеку од медиумите. Тој веќе има нова девојка, но никој не знае детали за неговата врска.

