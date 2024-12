Од Терминатор до Дедо Мраз: Шокантна трансформација на Шварценегер – никој не го препознава на улица (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Кога ќе се спомене Арнолд Шварценегер , првата асоцијација се акционите филмови, експлозиите и неговите челични мускули. Но овојпат холивудската икона тргна во сосема спротивна насока – стана седокос старец со густа бела брада и божиќен џемпер! Речиси непрепознатлив, Шварценегер покажа дека може да ја трансформира и изненади публиката како никогаш досега.Холивудската легенда повторно ги освојува филмските екрани, но овојпат на сосема неочекуван начин! Познатиот актер (77), познат по улогите во акционите хитови како „Терминатор“ и „Предатор“, деновиве предизвикува чудење и насмевки на улиците додека го снима својот прв празничен филм по речиси три децении. Да, добро слушнавте – Арни глуми Дедо Мраз!Филмот го носи симболичниот наслов „The Man With The Bag“, а зад камерата е Адам Шенкман, режисерот познат по хитовите како „Hairspray“. Во оваа божиќна авантура, Шварценегер е речиси непрепознатлив: со бушавата бела брада, протетската маска и шарениот божиќен џемпер се крие акционен херој кој со генерации е синоним за челични мускули и ласерски поглед.Заплетот на филмот е колку забавен, толку и неочекуван. Кога ќе му ја украдат волшебната торба на Дедо Мраз, тој посегнува по својата „список за непослушни деца“ и го ангажира Венс, поранешен крадец, да му помогне да ја врати. Здружени со група несмасни џуџиња и нивната решителна ќерка, овој неверојатен тим мора да изврши спектакуларен грабеж за да го спаси Божиќ! Сценаристот Алан Рајс ветува урнебесна комбинација на акција, хумор и празничен дух.За Шварценегер ова е негово прво враќање во празничната комедија по култниот филм од 1996 година, „Jingle All The Way“, каде што играше татко кој имал мисија да му донесе на својот син распродадена акциона фигура. За многу фанови, овој нов филм е вистинско уживање, бидејќи внесува свежа димензија во кариерата на актерот по неговиот последен акционен филм „Terminator: Dark Fate“ од 2019 година.Додека првата снимка од сетот веќе почна да кружи на интернет, фановите не можат да ја сокријат возбудата. ,,Арнолд како Дедо Мраз? Никогаш не сум го видел ова во моите најлуди соништа!“ еден фан коментираше на социјалните мрежи.Дали Дедо Мраз на Арнолд ќе стане нова празнична класика или само уште една ексцентрична епизода во богатата кариера на овој австриски феномен? Останува да видиме. Едно е сигурно – оваа божиќна сезона носи многу смеа и авантури со Шварценегер!

