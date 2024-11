Омилената пејачка беше замразена преку ноќ – и сето тоа поради Доналд Трамп 

0 SHARES Сподели Твитни

Никому не му се допадна тоа што го напиша…Иако претседателските избори во САД одамна завршија – со победата на Доналд Трамп , американската јавност не престанува да зборува за тоа.Мета на критики сега стана и популарната пејачка Никол Шерцингер , која ја налути јавноста со еден нејзин чин, поточно – со реченица. View this post on Instagram A post shared by Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)Имено, контроверзниот комичар и актер Расел Бренд за време на изборниот ден во Америка објави фотографија со црвена капа, а пораката привлече внимание.„Make Jesus First Again“ , алудирајќи на добро познатиот слоган на претседателската кампања на Доналд Трамп во 2016 година – „Make America Great Again“ . View this post on Instagram A post shared by Russell Brand (@russellbrand)Оваа негова реченица многумина ја протолкуваа како форма на поддршка, веќе сега, за претседателот на САД, Доналд Трамп .Набргу потоа, Никол Шерцингер, како што пренесува „Дејли мејл“, ја коментирала фотографијата на Расел. Таа напиша:„Каде можам да ја добијам таа капа? , прашала пејачката, а на корисниците на Инстаграм не им требаше многу време да ја нападнат.Омилената пејачка беше замразена преку ноќ, а сето тоа поради нејзината поддршка за Доналд Трамп.

