Онколошка пациентка со остра порака: Не сте преживеале канцер, затоа ви е океј да терате предизборни

Академскиот сликар и онколошки пациент Анжелика Колева со емотивна и остра порака преку социјалните мрежи се обрати до властите и јавноста за проблемот со загадувањето и системската негрижа. Таа вели дека луѓето кои носат одлуки не се соочиле со тежината на канцер и затоа им е лесно да се занимаваат со предизборни кампањи наместо да преземат итни мерки за заштита на граѓаните.

„Не сте преживеале канцер, затоа ви е океј да терате предизборни кампањи наместо да ангажирате сѐ што е војска и полиција да ги чува депониите. Не сте чекале ред на Онкологија за хемотерапија, затоа ви е океј да дишеме ваков воздух на смрт што мириса“, напиша Колева.

Таа посочи дека додека семејствата на пациентите се тресат пред оперативни сали, властите гледаат „сонце на чисто“, а нивните деца учат на безбедно во странство, додека туѓите деца се трујат дома. Колева потсети и на трагедијата во Кочани, како и на проблемите во Онкологија, теми кои, според неа, брзо исчезнале од вниманието на јавноста.

„Ова е растроена нација, психички оболена за лајкови и интеракција на мреживе. Народот е непотресен за ништо – освен за продолжен викенд да врзе. Составот на државата е од партиски полтрони и ништо повеќе од тоа. Во состојба сте да се угушите самите себеси“, додаде Колева.

На крај, таа саркастично порача: „Ставајте маските… да се заштитите де! Каков народ – таква држава. Толку!“