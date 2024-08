Опра Винфи е седум дена во Хрватска, а тоа никој не го знаеше: Еве со што воодушеви на аеродром

0 SHARES Сподели Твитни

Поминаа цели седум дена откако Опра Винфри слета на аеродромот во Задар, а речиси никој не знаеше за тоа.На својот Фејсбук профил Никола Бараќ, портпарол на задарскиот аеродром и поранешен новинар на ХРТ центарот Задар, објави фотографија со американската телевизиска ѕвезда.Тој сега ги кажа деталите за Indeks.hr.Тие намерно не објавија ништо иако знаеја дека ќе дојде„Порано знаевме дека доаѓа, ни беше најавено. Намерно не сакав ништо порано да објавам, чекав да помине некое време затоа што мислам дека не би било фер некој да ја брка поради нас додека таа е тука“, рече Бараќ, кој, како што вели, „не може да ги одврати повиците и пораките по цел ден“.„Сите ме викаат жив. Претпоставував дека ќе ги има, но можеби не толку. Шегаџиите меѓу моите пријатели ме прашуваат дали добив автомобил затоа што еднаш ги подари во својата емисија“, рече тој. View this post on Instagram A post shared by Zadar Airport (@zadarairport)Веста ја пренесоа Аеродромот и Туристичката управа на Задар, а потоа како шумски пожар се прошири низ порталите низ Хрватска и пошироко.„Таа беше подготвена за одмор во Хрватска“„Опра слета во Задар рано изутрина, околу 7 часот. Со неа имало женско лице и придружба, односно нејзините телохранители. По слетувањето, таа поминала низ ВИП терминалот, влегла во црно комбе со екипажот и се упатил во непознат правец, а набрзо авионот го напуштил и задарскиот аеродром.Таа со приватен авион долетала за Хрватска директно од САД, а летот траел вкупно седум часа. Од авионот излегла свежо одморена и поспана, подготвена за одмор во Хрватска. Беше во лежерна облека, со диоптриски очила и без премногу шминка на лицето, Никола ги раскажа сите детали од нејзиното доаѓање. „Голема чест ни е да ја пречекаме“„Беше многу топла и зборлива, убаво ја пречекавме, а кога ја побаравме да се фотографираме, таа веднаш се согласи. толку голема американска и светска ТВ ѕвезда“, изјави Бараќ на крајот од разговорот.Опра го посети Дубровник во 2018 годинаОпра и претходно била во Хрватска, во 2018 година го посетила Дубровник. Таа дојде таму со нејзината најдобра пријателка, новинарката Гејл Кинг, модната дизајнерка Дијана фон Фурстенберг и почесниот претседател на модната куќа „Валентино“, Џанкарло Џамети.

