Ослабела 20 килограми, па собрала храброст и го направила „лудa“ работа: „Боли ли?“

Нина Бадриќ ја оствари својата голема желба, нешто многу важно за здравјето.Популарната пејачка Нина Бадриќ редовно инспирира ентузијазам со својот природен изглед, а многумина со добра причина и ја доделуваат титулата на една од најубавите жени во регионот, а сега покажа колку е храбра.Покрај тоа што ја доведе линијата до совршенство, го промени имиџот и се сврти кон здрави животни навики, она што долго време е на нејзината листа е бања со мраз.Потопувањето во мраз предизвикува ослободување на адреналин, серотонин, кортизол и допамин, а Нина беше решена и успеа да го надмине овој предизвик. Вниманието го привлече и со својот совршен и едноставен едноделен костим за капење; тоа е асиметричен топ со ремен на едното рамо и врвка на десната страна на гаќите. Оваа манекенка и ласка на фигурата, а на пејачката и стои одлично, а освен комплименти за изгледот, доби и бројни честитки за храброста.Ладна купка ми беше на списокот долго време. Долго време си велам еве, сега одам и не можам да се натерам да одам“, напиша таа на Инстаграм, а потоа покажа како изгледаше нејзиното прво капење со мраз.„Заклучок: 1. Внимавајте што посакувате. 2. Жал ми е што многу порано не воведов ладна бања во моето секојдневие, бидејќи чувството потоа е феноменално и неспоредливо со ништо друго! Ова е повеќекратна здравствена корист, треба малку да излезете од зоната на удобност и да влезете во ледена бања, но како што вели Вим Хоф – дишете, само дишете… Благодарам на моето куче Тото, без кое сето ова не би било возможно“, изјави пејачката која го доживеа ова искуство на Хвар, каде што летува секоја година. View this post on Instagram A post shared by Nina Badrić (@badrich)

