Осум лица кои чекале на железничка станица воз што доцнел меѓу настраданите во синоќешниот масовен руски напад

Осум лица беа убиени преку ноќ додека чекаа доцнење на возот на железничката станица Квитнове, на периферијата на Бровари, источно од Киев.

Во еден од најинтензивните напади врз Бровари од почетокот на војната, Русија со проектил погоди улица со дрвја веднаш зад станицата. Експлозијата го зафати перонот каде што чекаа патниците.

Утрината, телата на загинатите сè уште лежеа до перонот, додека железничките работници веќе ги поправаа оштетените пруги само неколку метри оддалечени.

Жителите на областа Бровари беа подложени на повремени напади од руски млазни беспилотни летала уште од раните вечерни часови. Нападите се интензивираа во текот на ноќта, а потоа Русија лансираше голем број балистички ракети кон Киев и неговата околина.

„Тоа беше најстрашната ноќ во мојот живот“, изјави 48-годишната Анастасија за „Киев Индепендент“.

Дронот ја погоди нејзината куќа, каде што престојуваа нејзината мајка и нејзината глува и слепа баба. Горните два ката беа целосно уништени, но никој од нив не беше повреден. Соседите и вработените во итни случаи им помогнаа да излезат од запалената куќа.

„Знаете кога велат дека никогаш нема да чуете ракета што е наменета за вас? Токму тоа се случи“, рече Анастасија.

По полноќ, Русија лансираше 24 балистички и четири хиперсонични ракети кон Киев и регионот на Киев. Многу од нив беа насочени кон магацини во областа Бровари.

Куќата на Анастасија беше веднаш до една од нив.

„Сè експлодираше цело време. Поминаа неколку часа завршувајќи го уништувањето на тој магацин. Беше неверојатно страшно“, рече таа.

Додаде дека ударниот бран од една експлозија бил толку моќен што „дури и чорапите на нозете ѝ одлетале“.

Најмногу луѓе загинаа на станицата Квитњеве, каде што ракета уби осум патници.

„Не знам точно кога беше погодена железничката станица. Луѓето одат на работа на таа улица секое утро и се враќаат навечер. Последниот приградски воз што го чекаа доцнеше“, рече Оксана Жирњак, 44-годишна воспитувачка во градинка.

Таа била дома со своите деца кога започнал нападот. Таа тврди дека немало предупредување за воздушен напад пред првите експлозии.

„Немало аларм. Не го вклучиле. Потоа следеле три експлозии, една по друга. Видовме блесок од спалната соба. Истрчав до детето и легнав врз него“, рече таа.