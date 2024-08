Отворена линија за помош на настраданите од пожари во Македонија, еве како може да донирате

Црвениот крст на Македонија отвори сметки за настраданите и последиците од пожарите и ги повикува сите заинтересирани правни субјекти и граѓани да донираат парична помош.

Еве како можете да помогнете.

Преку сметкатата на Фондот на солидарноста на Црвениот крст: 300000001327966, даночен број: 4030984271620 АД Комерцијална банка со назнака: помош за справување со последиците од пожарите.

Преку донирање на 100 денари со повик на телефонските броеви 143 400 на Македонски Телеком и А1.

За донации на средства во странска валута:

NAME OF THE ORGANIZATION: RED CROSS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAN

BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA

BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11

SWIFT CODE: KOBSMK2X

IBAN CODE: MK07300701000001228.

Црвениот крст отвори и СОС телефонски линии за психолошка прва помош за настраданото население од пожарите, која ќе ја обезбедуваат оспособени волонтери на организацијата.

„Секое заинтересирано лице погодено од пожарите може да поставува прашања и да добива одговори и совети за справување со ситуацијата што ја загрозува благосостојбата на граѓаните“, информираат од Црвен крст.

Телефонските броеви по реони:

Скопски регион 072/271-048.

Пелагониски регион 047/236-019.

Југозападен и полошки регион 072/239-051 и 072/239-077.

Источен, североисточен и југоисточен регион 071/223-691.

Вардарски регион 043/231537.