ОТКРИЕНА ТАЈНАТА: Еве зошто „Орешник“ испкукан во Днепар не сруши половина град (ВИДЕО)

Ракетата била без експлозив. Немаше експлозии какви што очекувавме. Имаше нешто, но не беше големо.

Руската хиперсонична балистичка ракета „Орешник“ истрелана минатата недела врз реките Днепар имала повеќе боеви глави без експлозив и предизвикала ограничена материјална штета, соопштија два врвни украински владини извори.

In response to British long range weapon's used by Ukraine to attack Russia, they responded with the new "Oreshnik" system.

This time they did not carry nuclear warheads.

Flight time to Great Britain – 19 minutes. pic.twitter.com/GrMXKd4js4