Откриен кој е Зевс! Човек кој изгледа како грчки бог и секогаш оди бос – еве како заработи милиони

Илан Тобијан, или Бог на Земјата, како што самиот се нарекува, секојдневно ги воодушевува и шокира следбениците ширум светот со својот луксузен живот. Инфлуенсерот од Франција е познат во модните, музичките и познатите кругови како Зевс.Илан Тобијана е француска адвокатка и интернет ѕвезда, а интересно е што иако неговата содржина е исклучително гледана, гласот на овој човек никој не го слушнал. Популарноста ја стекна со снимањето на еден ист тип на видео, во кое можете да го видите како излегува од скапи автомобили, облечен модерно, но лежерно и како лежерно, но со став, често бос. Одново и одново, овие видеа стануваат вирални, собирајќи милиони прегледи.Интернет ѕвезда Иако е Французин, овој впечатлив 53-годишник неверојатно потсетува на грчкиот бог или барем на неговата претстава во уметноста и не е ни чудо што го носи прекарот Зевс. Неговиот атрактивен изглед ги соборува жените, но и го привлекува вниманието на медиумите, а луксузниот начин на живот што го води е уште една работа што интригира.Долго време Илан беше нарекуван „најмистериозниот човек на Интернет“, не само затоа што никогаш не кажува ништо, туку и затоа што се прослави едноставно со постоење на Интернет. Не пробуваше бизарни трендови, не зборуваше за себе до исцрпеност, не танцуваше, не пееше, не јадеше огромни количини храна, а сепак и се наметна на светската публика. View this post on Instagram A post shared by ⚡️ZEUS⚡️ (@zeus.officiel_)Многумина беа збунети од концептот што го направи познат, а многумина беа љубопитни од каде се сите тие пари? Затоа што сите ретки, луксузни автомобили, а се чини дека немаат број, од видеата се негови лично. Покрај тоа, Зевс поседува и приватен хеликоптер, јахта со теретана и базен, неколку прекрасни имоти ширум светот, а дури и мебелот во неговите куќи вреди милиони долари. Од каде Зевс доби милиони? Иако изгледа дека води прилично лесен живот без многу обврски, што можеби е случај и сега, тој работеше како адвокат во областа на недвижностите повеќе од 20 години, станувајќи еден од најплатените француски експерти од овој тип.Со текот на времето, тој почна да заработува на неколку други начини, како агент за луксузни недвижности, модел и актер. Илон се појави во неколку помалку познати филмови, но имаше и епизодни улоги во блокбастери како „Кодот на Да Винчи“, „Игра на тронови“ и „Казино Ројал“. Јасно е дека овој човек е многу разновиден. View this post on Instagram A post shared by @f.s0mmaМногу ретко зборува или пишува за себе, но во една прилика одговори на прашањето како добил толку пари од еден од неговите следбеници на Инстаграм.– Многу работа, никогаш не сум отсуствувал – кратко прокоментирал.Не е сосема јасно дали Тобијана е оженет или не, иако некои извори тврдат дека тој е оженет и има две деца. Самиот никогаш не проговорил за тоа, но редовно споделува слики со убавата бринета Ребека Вос, па се претпоставува дека таа му е сопруга. Ребека е наведена на Инстаграм како Афродита, грчката божица на убавината, а во една прилика Илон покрај нејзината фотографија напишал: – Зад секој успешен маж стои успешна жена.Од француските судови до ѕвездата на социјалните мрежи, Илон Тобијана Зевс покажа дека нема граници кога човек ја следи својата страст и има силно самоопределување.

