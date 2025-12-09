Памела Андерсон за неуспехот на нејзината врска со Лиам Нисон: Го обожавам, но ние тргнавме по свои одделни патишта

0 SHARES Сподели Твитни

Памела Андерсон откри дека е подготвена да зборува за тоа што се случило со нејзината врска со Лиам Нисон.Како што истакна, таа и Лиам биле романтично поврзани кратко време, пишува People.

„Ако навистина мора да знаете, бевме заедно, но дури откако завршивме со снимањето. Поминавме „интимна недела“ во неговиот дом. Имав своја соба. Дојдоа нашите асистенти, дури и семејството“, рече Андерсон.

Памела исто така објаснува дека отишле на вечера во мал француски ресторан каде Лиам ја претставил како „идната госпоѓа Нисон“. Тие поминале време во неговата градина каде што таа ги одгледувала розите.

„Бев среќна што можев да помогнам, а тој го ценеше тоа. После тоа, тргнавме по различни патишта за да работиме на други филмови“, рече таа.

Двојката повторно се поврза во текот на летото, кога се промовираше филмот „Голиот пиштол“.

„Се забавувавме. Нашата врска беше малку како филм на Ненси Мејерс. Секогаш се смеев кога луѓето мислеа дека ова е публицитет. Ова е вистинско, имаме вистински чувства. Го обожавам Лиам, но искрено сме подобри како пријатели“, тврди таа.

Андерсон и Нисон последен пат се видоа во август кога Нисон ја изненади на театарскиот фестивал во Вилијамтаун, каде што таа настапуваше во претстава.

„Тој многу ме поддржуваше во кариерата и секогаш ми вели дека е многу горд на мене. Сигурна сум дека секогаш ќе биде дел од мојот живот“, рече Андерсон.

