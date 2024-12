Паф Деди ја држи Кејт Мос за врат и држи бело апче во рака: Протекоа фотографии од дивите забави на раперот за кои го чека затвор (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Фотографијата на Шон Диди Комбс како држи нешто што изгледа како апче покрај рамото на манекенката Кејт Мос, предизвика широка дискусија на Интернет.Фотографија од забавата за 40-тиот роденден на врвниот агент за таленти Пол Роуланд во Њујорк во 1999 година, ја покажува Кејт навидум несвесна за обесчестениот рапер како држи мал бел предмет блиску до неа.

Is this real? Kate Moss at a P Diddy party? pic.twitter.com/biIfNcqvw0— Lord Of Misrule (@LordOfMisruleTM) October 29, 2024

Диди – кој сега се соочува со децении затвор поради ужасни обвиненија за сексуален криминал – ја зграпчи манекенката за врат на сликата, направена во Victor’s Cafe, кубански ресторан и ноќен клуб во центарот на Менхетен.Подоцна истата вечер, друга слика од подиумот ја покажа Кејт Мос како танцува и се врти со другите гости. Сликата кружи на социјалните мрежи неколку пати откако Комбс беше уапсен во Њујорк во септември. Не постои сугестија дека Кејт некогаш била свесна за наводните погрешни постапки на Диди.

People are questioning what’s in Diddy’s hand in this resurfaced picture with model Kate Moss pic.twitter.com/IIusf5MttX— TaraBull (@TaraBull808) December 14, 2024

Во времето на фотографијата во 1999 година, Мос штотуку раскина со актерот Џони Деп. Долго време се шпекулираше дека користела дрога за време на нејзините години на формирање, па дури и се шегуваше со земање кокаин за време на настанот во 2022 година.Познатата манекенка (50) еднаш изјави дека се откажала од споменатите забави поради здравиот начин на живот.Кејт Мос во центарот на градотДа потсетиме, Диди остана зад решетки по апсењето пред три месеци, беше обвинет за сексуална трговија и рекетирање, вклучително и дрогирање и силување жени. Раперот ги негира обвинувањата.

kate moss and p diddy by annie leibovitz for vogue, 1999 pic.twitter.com/pxiTOmUdQU— Hunter (@highendhomo) April 25, 2022

Кејт помина со години во центарот на вниманието како дел од модниот свет, особено фотографијата покрај линиите од бел прав во 2005 година што доведе до насловот „Кокаин Кејт“.По скандалот, Кејт напушти седум компании, меѓу кои Шанел, Бурбери и Х&М, и со години работеше на враќање на имиџот во јавноста.Една година пред нејзината фотосесија со Диди во Њујорк, Мос се пријавила и во лондонскиот центар за рехабилитација на познати личности „Приори“, бидејќи наводно се борела да се помири со разделбата со Деп.

Unearthed 1999 photo of Diddy with Kate Moss has the internet buzzinghttps://t.co/YCPpzXzr0v— eagle eyes (@MikeNakanishi1) December 16, 2024

Во последните години пред апсењето, Диди тврдеше дека поминал „надреални“ ноќи со Мос во Париз.„Понекогаш ќе бидам во студио до 3 часот наутро – или ќе бидам во Париз каде ќе правам модни ревии и, знаете, само ќе се дружам до утрото со Наоми Кембел и Кејт Мос. Тие времиња се секогаш надреални, изјави раперот за Into The Gloss во 2015 година.



