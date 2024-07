Пелоси му оддава почит на Бајден – но не ја поддржа Харис

Бог ги „благословил“ САД со Џо Бајден, рече поранешниот претседател на Претставничкиот дом на САД и висок демократ Ненси Пелоси, по одлуката на нејзината стара колешка да се повлече како претседателски кандидат.

Извештаите во последните денови сугерираа дека Пелоси му рекла на претседателот дека е време да се повлече од трката за Белата куќа.

„Со љубов и благодарност до претседателот Бајден што секогаш веруваше во ветувањето на Америка и им даваше на луѓето можност да го постигнат нивното исполнување“, се вели во нејзината изјава.

„Бог ја благослови Америка со големината и добрината на Џо Бајден“.

Интересно е што таа не ја искористи својата изјава за да ја фрли својата поддршка зад Камала Харис, како што тоа го направи Бајден.

President Joe Biden is a patriotic American who has always put our country first. His legacy of vision, values and leadership make him one of the most consequential Presidents in American history.

With love and gratitude to President Biden for always believing in the promise of…

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 21, 2024