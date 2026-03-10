Пендаровски за Призма : Ризично e Македонија слепо да ја следи американската политика

0 SHARES Сподели Твитни

Освен што војната со Иран е непотребна, таа е и најлошо подготвената американска интервенција во последниве 100 години. Воедно претставува геополитички преседан, не поради игнорирањето на меѓународното право, тоа се случувалo и порано, туку зашто САД за првпат ги заобиколија НАТО-партнерите.

Ова е збирната анализа на поранешниот претседател Стево Пендаровски за најновата криза на Блискиот Исток. На повеќе теми од надворешната и од домашната политика, тој, во интервју за БИРН, зборува и како поранешен шеф на државава, но и во капацитет на универзитетски професор, фокусиран на глобалната политика и безбедноста.

Пендаровски, политичката кариера ја посвети на евроатлантската интеграција. Денес, пак, за Трамповата Америка го тврди следново:

„Ние сега практично ја имаме најсилната држава на светот, чие однесување не можеме да го предвидиме.“

Американско-израелскиот воен напад, според него, го извади на виделина аматеризмот на македонската надворешна политика поради безрезервната поддршка на американската администрација.

„Тоа е поразителен факт“, вели експретседателот.

Во рамките на темата за надворешна политика, тој ја коментираше и идејата, која во нашата јавност ја промовираше премиерот Христијан Мицкоски, за наводна иницијатива во рамките на ЕУ што би овозможила брз влез во Унијата, првично без право на вето.

„Апсолутна небулоза. Таа идеја не доаѓа од Брисел“, дециден е Пендаровски, уверувајќи дека колку и да звучи добро за нас иницијативата, големите членки на Унијата не ја прифаќаат.

….

„Немаме иманентна опасност на наша територија“, тврди Пендаровски.

Ракетите со кои располага Иран, смирува тој, дури и оние што се закануваат дека ќе ги користат во иднина, не можат да надминат растојание од 2.000 километри, а притоа и да бидат прецизни.

„Максимум, зависно од која точка во Иран би биеле, би можеле да стигнат во близината на Софија.“

