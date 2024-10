Пи Диди за прв пат проговори од затвор! Контроверзниот рапер испрати порака која за малку ќе го „урне“ интернетот! 

0 SHARES Сподели Твитни

Озлогласениот рапер Паф Деди се појави на социјалните мрежи за прв пат по неговото апсење во септември.Раперот кој е обвинет за рекетирање, трговија со луѓе и злосторства поврзани со проституција, објави фотографија од својата ќерка Лео и и го честиташе вториот роденден.„Среќен роденден Лео, те сакам тато “, напиша Паф Деди со фотографија од својата ќерка.Деди, секако, не ги коментираше сериозните обвинувања со кои се соочува изминативе неколку месеци, а на новата објава ги исклучи коментарите. Многумина дури ги коментираа и другите негови две објави каде коментарите останаа и покажаа колку се шокирани од ненадејната објава на раперот кој е во притвор.Раперот го чека судењето во Њујорк, а наводно има право на посети еднаш неделно по еден час. Сепак, не се знае дали ќе има шанса да ја види ќерката Лео со Дејна Трејн. View this post on Instagram A post shared by LOVE (@diddy)Пораката беше објавена од неговиот тим, бидејќи нему му е забрането да го користи телефонот, а објавата, на која коментарите беа оневозможени, вклучуваше скапоцена слика од малите на тато, Лав Шон Комбс, облечени во бел фустан покриен со розови и бели цветови со нејзиното лице. покриена со замрзнување откако ја загриза нејзината торта.На Инстаграм, исто така, беа прикажани снимки од тато до неговата ќерка за време на истата фотосесија, како и прекрасна снимка од дуото татко-ќерка како играат заедно во океанот.Тато доби ќерка со манекенката Дејна Тран, иако парот никогаш јавно не ја потврди својата врска.

Пронајдете не на следниве мрежи: