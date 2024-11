Погледнете ги сцените од авионската несреќа во Литванија! Камерата сними сe, експлозијата ја претвори ноќта во ден: Сè уште се шпекулира за причината (ВИДЕО)

Товарен авион на DHL се урна во куќа во понеделник наутро при слетување на аеродромот во Вилнус во Литванија, при што едно лице загина, а три други се повредени.Летот го оперирала авиокомпанијата SWIFT, а авионот полетал од германскиот град Лајпциг. Истиот паднал врз куќата околу 5:30 часот, изјави портпаролот на Националниот центар за управување со кризи.Моментот кој паднал авионот бил снимен од камерите на блиското градилиште.

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.

One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.

The aircraft, operated by a DHL contractor Swiftair, was… pic.twitter.com/FUyexI9ObE

