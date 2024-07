ПОГЛЕДНЕТЕ ШТО ПРАВИ ОВАА ЖЕНА ДОДЕКА ПУКААТ ВО ТРАМП: Седеше зад него, а сите се шокирани од тоа колку ЧУДНО се однесувала!? (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Жената која седеше зад Доналд Трамп кога тој преживеа обид за атентат покрена сомнеж за нејзиното чудно однесување.Видеото на кое се гледа неидентификувана жена – облечена во очила за сонце, бела блуза и црна капа – како го вади телефонот додека се слушаат пукотници на митингот во Пенсилванија во саботата стана вирално.Таа го стори тоа додека сите други – вклучувајќи го и Трамп – паднаа на земја, плашејќи се за своите животи.Сликите додадоа масло на некои од лудите теории на заговор кои кружат по пукањето во саботата во кое Томас Метју Крукс (20) го застрела Трамп во уво.Outrageous new conspiracy theory about woman who acted strangely while sat behind Trump as he was shot https://t.co/rbjXZv89tE pic.twitter.com/lGRLKQiFFI— Daily Mail Online (@MailOnline) July 19, 2024Се чини дека Трамп се мрдна во последен момент и тоа можеби му го спаси животот. Една објава на X, во која се замолуваат луѓето да „посветат големо внимание“ на жената, е прегледана повеќе од 19 милиони пати.Друга вирална објава гласи: „Се слушаат истрели и нејзиниот прв инстинкт е многу, многу мирно да го извади телефонот и да го сними целиот спектакл. Дали тоа и изгледа како нормално однесување?”Некои корисници на социјалните мрежи дури и теоретизираа дека жената „кимнала“ пред да се огласи првиот истрел – при што еден од нив отишол дотаму што тврдел дека жената е „соучесник“, и покрај тоа што не понудила докази за поддршка на дивите тврдења.Други, пак, тврдеа дека мирното однесување на жената е резултат на масовните престрелки кои се толку вообичаени во Америка.Еден корисник на социјалните мрежи рече: „Дали сме толку вкочанети од насилството во Америка? Погледнете ја жената во бело со црна капа веднаш зад Трамп. Наместо да се засолни или – не знам – да го заштити детето зад неа – таа го вади телефонот и почнува да снима“.This video of a woman located behind Donald Trump during his attempted assassination is HIGHLY suspicious.Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. pic.twitter.com/L4sEHArSrA— Dominic Michael Tripi (@DMichaelTripi) July 15, 2024Обидот за атентат врз поранешниот претседател покрена море од тврдења – некои чудни – кои ја одразуваат застрашувачката неизвесност околу нападот, како и поларизираната политичка клима во Америка.Дека таквите шпекулации експлодираа додека Американците вртае на интернет да најдат вести за пукањето е последниот знак за тоа како социјалните медиуми се појавија како доминантен извор на информации – и дезинформации – за многумина, и придонесувач за недовербата и турбуленциите во американската политика. Someone needs to find this woman ASAP, she’s got all the behind the scenes footage of the Donald Trump shooting pic.twitter.com/yC3tKDx9SL— Hot Takes (@Hot_Takes10) July 13, 2024Спомнувањата на Трамп на социјалните мрежи беа до 17 пати повисоки од просекот во часовите по пукањето, според PeakMetrics, фирма која ги следи онлајн наративите.Многу од тие споменувања беа изрази на сочувство за Трамп или повици за единство.Но, многу други изнесоа неосновани, фантастични тврдења.Многу од тврдењата се обидуваат да го обвинат самиот Трамп или неговиот демократски противник, претседателот Џо Бајден, за нападот.Некои гласови од левicata брзо го осудија пукањето како „мафтање со лажно знаме“ измислено од Трамп; додека некои поддржувачи на Трамп сугерираат дека Тајната служба намерно не успеала да го заштити Трамп навреме како што нареди Белата куќа.Некои веруваат дека напаѓачот имал помош.

Пронајдете не на следниве мрежи: