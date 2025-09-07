Погледнете ја Уна Чолиќ, вистинска тигрица: Со нејзиното момче се забавуваа на јахта, правеа жешки пози (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Ќерката на легендарниот пејач Здравко Чолиќ, Уна Чолиќ, моментално престојува на Ибица со своето 10 години постаро момче, каде што уживаат.Уна Чолиќ е многу активна на својот Инстаграм профил, каде што секојдневно се рекламира, често објавувајќи провокативни фотографии во костим за капење, а тоа беше случај и овојпат.Имено, Уна понесе едноделен костим за капење со тигар на плажа, а сликите од јахтата предизвикаа возбуда. Таа лежеше на стомак додека позираше, па нејзините гради беа во преден план.Уна се сончаше со своето момче на јахта, што го забележа на една од фотографиите, а сликата што привлече најголемо внимание е нејзиното селфи каде што нејзиниот задник е во преден план.Чола за одмор во Хрватска платил 45.000 евраЗдравко, патем, неодамна не штедеше пари за одморот на своето семејство, а сакаше и на својот зет, 10 години постарото момче на Уна, да му обезбеди комплетна атмосфера, па затоа избра петѕвезден хотел каде што ноќевањето е речиси 400 евра.Сепак, тоа не е сè. Неговите наследнички се навикнати на чист луксуз – јадат само најскапа храна, одат на приватни плажи, ги користат сите третмани што ги нуди хотелот, па Здравко наводно за тоа добил уште 15.000 евра.

