Познатата Бразилка го обожава своето тело, а сега објави и разголени фотографии

Кој би помислил дека оваа жена има 40 години?Манекенката Изабел Голар неодамна објави неколку атрактивни фотографии на Инстаграм и со своето тело им го збуни умот на многумина.Бразилската убавица уште еднаш се соблече пред објективот на камерата и на светот му покажа со што располага.Како што можете да видите, таа позираше во минијатурни бикини кои едвај ги покриваа интимните делови од нејзиното тело, а светлата насмевка на нејзиното лице кажуваше се – таа едноставно ужива додека се фотографира. View this post on Instagram A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart)40-годишната Изабел го привлече вниманието на јавноста со секси поза – поточно нејзината позадина беше во преден план.Корисниците на Инстаграм не останаа имуни на оваа сцена, а повеќето и кажаа едно – дека е убава. View this post on Instagram A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart)

