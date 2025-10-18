Позната е рутата по која Путин планира да пристигне во Будимпешта

Во четврток, Орбан изјави на социјалната мрежа X дека планираната средба меѓу претседателите на САД и Русија е „одлична вест за мирољубивите луѓе во светот“ и додаде: „Подготвени сме!“. Во подоцнежна објава, тој напиша: „Тукушто завршив телефонски разговор со претседателот Трамп. Подготовките за мировниот самит САД-Русија се во тек“. Според Трамп, тој и Путин имале долг телефонски разговор претходно во текот на денот во кој „е постигнат голем напредок“, по што се согласиле да се сретнат во унгарскиот главен град, објавува airlive.net.

Логистичка пречка поради санкциите

Сепак, патувањето на рускиот претседател во Унгарија се соочува со голема логистичка пречка. Поради санкциите на Европската унија и ограничувањата на воздушниот простор наметнати врз Русија по инвазијата на Украина, на руските владини авиони, вклучувајќи го и претседателскиот Иљушин Ил-96, им е забрането да летаат над повеќето европски земји. Ова значи дека рутата на Путин мора да ги заобиколи речиси сите членки на ЕУ, иако самата Унгарија е дел од тој блок.

Подолго патување и зголемени ризици

Оваа заобиколна рута би можела да биде долга околу 5.000 километри, што би го зголемило времето на летот за околу три часа во споредба со директната рута од 1.500 километри. Иако рускиот претседателски авион е опремен за летови на долги релации, продолженото патување ќе бара внимателна координација со турската и српската контрола на воздушниот сообраќај, како и планови за непредвидени ситуации во случај на временски услови или дипломатски компликации. Безбедносните експерти, исто така, предупредуваат дека летањето над Црното Море носи оперативни ризици, особено со оглед на зголемената воена активност во регионот.

Заобиколните рути не се ништо ново

Ова не би бил прв пат Путин или други руски функционери да мораат да користат креативни рути за да присуствуваат на меѓународни состаноци. Откако беа воведени забраните за прелетување над западниот воздушен простор на почетокот на 2022 година, руските дипломатски авиони беа принудени да летаат над Централна Азија, Блискиот Исток или Балканот за да стигнат до дестинации кои некогаш беа оддалечени само неколку часа. На пример, во јуни 2023 година, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров мораше да патува низ Иран и Северна Африка за да стигне до состанокот на БРИКС во Јужна Африка.

Пристигнувањето на Путин во Будимпешта, според тоа, нагласува како геополитичката изолација влијае дури и врз логистиката на дипломатијата. Иако Унгарија нуди ретка можност во рамките на ЕУ да се сретне со Трамп, самиот лет ќе биде сè друго освен едноставен. Иако официјалниот план за лет сè уште не е објавен, коридорот низ Турција и Србија се чини дека е најверојатната опција за пристигнувањето на рускиот претседател.