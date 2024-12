Познатиот голман стана популарен од Чаушеску па затоа ја плати цената: Се шпекулираше дека синот на диктаторот го застрелал во рака по финалето (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Романска Стеауа беше првата екипа од Источна Европа која го освои тогашниот Куп на шампионите.Во финалето во Севиља во 1986 година, Стеауа ја победи Барселона на пенали. Јунак на победата беше голманот Хелмут Дукадам, кој ги одбрани сите четири пенали.

Популарниот Брка ја направи Романија горда, а во својата земја се здоби со невидена популарност, велат тие, дури и поголема од претседателот Николае Чаушеску. Десетици илјади луѓе ги пречекаа на аеродромот во Букурешт, како и на патот од аеродромот до стадионот во центарот на градот. Романија не памети поголема прослава.

❌❌❌❌🔙 #OnThisDay in 1986 Helmuth Duckadam saved all 4 @FCBarcelona penalties in the shootout as @FCSBEnglish won the European Cup final 🇷🇴🛡️ pic.twitter.com/LhrIcOVah6— FIFA (@FIFAcom) May 7, 2020

Како награда добија коли, користени од војската, но сосема пристојни да ги продадат и да добијат пари.Но, неговата среќа не траеше долго. Финалето на Купот на шампионите ќе испадне како негов последен натпревар на врвно ниво.Само неколку недели по финалето, на Дукадам му беше дијагностицирано ретко нарушување на крвта. Во неговата десна рака е откриена аневризма, онаа со која стопира три од четирите пенали во финалето на Купот на шампионите. Тој беше опериран непосредно пред финалето на Интерконтиненталниот куп против Ривер Плата во Токио. Тој беше принуден да ја заврши кариерата на врвот.Во тогашна Романија, со која претседаваше Николае Чаушеску, се шпекулираше дека влегол во неволја со владејачкото семејство.Тој одби по финалето на Купот на шампионите да игра наместена игра во која неговиот соиграч требаше да постигне што повеќе голови и да стане најдобар стрелец на првенството. Поради ова, генералот Илие Чаушеску, братот на претседателот, го избрка од клубот и го казни со одземање на две плати.Кога лекарите дефинитивно утврдиле дека повеќе не може да игра фудбал на врвно ниво, бил исфрлен од тимот. Стеауа беше воен клуб во Романија, за разлика од Динамо Букурешт, кој беше врзан за полицијата. Како што рече тогаш Илие Чаушеску, ако не си за фудбал, не си ни за војска.Се шпекулираше дека Нико Чаушеску, најмладиот син на претседателот, го застрелал во рака бидејќи Дукадам станал попопуларен од неговиот татко, но славниот голман подоцна тоа го демантираше.Се паметат и неговите зборови за дочекот што Николае Чаушеску го приреди по финалето. Дукадам рече дека претседателот на Романија е ладен и кажа само една реченица: „Да бевте подобро подготвени, ќе победевте во регуларното време“.Три години подоцна му се врати на фудбалот во нисколигашот, но и тој обид беше осуден на неуспех.Дукадам е роден во гратчето Семлач во 1959 година, кое се наоѓа во близина на тројната граница меѓу Романија, Унгарија и денешна Србија. Уште на самиот почеток привлече големо внимание, па набрзо го напушти клубот во родниот град во Арад додека беше уште малолетник. Таму остана пет години, за во 1982 година да се пресели во Стеауа, каде бранеше до 1986 година.За романската репрезентација одигра само два натпревари.За време на младоста, Дукадам работел како романски пограничен полицаец во неговиот роден град.Во 2008 година, тогашниот претседател на Романија, Трајан Басеску, го награди за неговите заслуги во областа на спортот, а две години подоцна стана претседател на Стеауа.

Пронајдете не на следниве мрежи: