0 SHARES Сподели Твитни

Свршеницата на Кристијано Роналдо, Џорџина Родригез, го напушти Ријад со своите деца и отпатува во Мадрид поради војната што избувна на Блискиот Исток.

Според изворите, Џорџина Родригез го напуштила главниот град на Саудиска Арабија со својот приватен авион по неодамнешната ескалација на конфликтот во регионот, вклучително и нападот со беспилотно летало поврзан со Иран, чија цел беше амбасадата на САД во Ријад претходно овој месец.

Не е познато дали тие се вратиле трајно во Мадрид. Таа објави на социјалните мрежи дека таа и нејзините деца ја посетиле долината Куелгамурос, порано позната како Долина на паднатите, каде што присуствувале на миса.

Таа напиша на Инстаграм дека ова е најубавата миса на која некогаш присуствувала. За потсетување, Кристијано Роналдо е исто така во Мадрид, каде што се опоравува од повреда. Тренерот на Ал-Наср, Хорхе Хесус, откри дека неговата повреда е посериозна отколку што првично се мислеше.

„Кристијано отпатува во Шпанија, како што беше случај и со некои други играчи. Повредата бара лекување во Мадрид од страна на специјалист кој работи со него. Се надеваме дека брзо ќе се врати и ќе му помогне на тимот“, рече тој, меѓу другото.

The post Поради војната на Блискиот Исток, Џорџина Родригез го напушти Ријад и отпатува за Мадрид appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: